Москвичка отдала валюту и килограммы золота ради нового домофона

В Москве пенсионерка стала жертвой мошенников, которые под предлогом замены ключей от домофона обманом лишили ее более 63,7 миллиона рублей. В общую сумму вошли и пять килограммов золота. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.
«За 5 дней общения с телефонными аферистами, в том числе по видеосвязи, введенная в заблуждение женщина, называя кодовое слово, отдала различным курьерам деньги и 20 золотых слитков весом по 250 г. каждый, а всего имущества на общую сумму более 63,7 млн рублей», — написала прокуратура в telegram-канале. Там уточнили, что женщине позвонил неизвестный, представившись сотрудником сервисной службы, и сообщил о замене домофона.
Под этим предлогом он убедил ее сообщить код из смс, якобы для получения ключей. Затем с женщиной связался лжесотрудник Роскомнадзора и сообщил о похищении ее персональных данных, советуя следовать его инструкциям для сохранения средств. Обстоятельства мошенничества находятся на контроле прокуратуры.
Случаи мошенничества с использованием телефонных звонков и обмана под видом сотрудников различных служб фиксируются не только в Москве, но и в других регионах. Так, в Тюменской области 78 человек стали жертвами аналогичных преступлений, потеряв в общей сложности более 27 миллионов рублей.
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