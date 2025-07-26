Москва может отказаться от взаимодействия с президентом Украины Владимиром Зеленским в связи с его мерами, направленными против НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины). Об этом сообщил Unherd.
«Теперь Москва может вообще отказаться от сотрудничества с Зеленским», — передает издание. Там отметили, что появились сомнения в выполнении Зеленским условий любого заключенного с ним соглашения. По словам автора статьи, усилия Зеленского по укреплению собственной политической позиции привели к подрыву его легитимности.
Ранее принятие закона, направленного против Специализированной антикоррупционной прокуратуры и НАБУ, отрицательно отразилось на имидже Зеленского. В результате этого решения глава государства лишился поддержки даже среди своих ближайших западных союзников, передает «360.ru».
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