Переговоры России и Украины под угрозой из-за выходки Зеленского

Unherd: Москва не будет сотрудничать с Зеленским из-за ликвидации НАБУ
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Появились сомнения, что Зеленский может не выполнить условия соглашения
Появились сомнения, что Зеленский может не выполнить условия соглашения Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Москва может отказаться от взаимодействия с президентом Украины Владимиром Зеленским в связи с его мерами, направленными против НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины). Об этом сообщил Unherd.

«Теперь Москва может вообще отказаться от сотрудничества с Зеленским», — передает издание. Там отметили, что появились сомнения в выполнении Зеленским условий любого заключенного с ним соглашения. По словам автора статьи, усилия Зеленского по укреплению собственной политической позиции привели к подрыву его легитимности.

Ранее принятие закона, направленного против Специализированной антикоррупционной прокуратуры и НАБУ, отрицательно отразилось на имидже Зеленского. В результате этого решения глава государства лишился поддержки даже среди своих ближайших западных союзников, передает «360.ru».

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Москва может отказаться от взаимодействия с президентом Украины Владимиром Зеленским в связи с его мерами, направленными против НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины). Об этом сообщил Unherd. «Теперь Москва может вообще отказаться от сотрудничества с Зеленским», — передает издание. Там отметили, что появились сомнения в выполнении Зеленским условий любого заключенного с ним соглашения. По словам автора статьи, усилия Зеленского по укреплению собственной политической позиции привели к подрыву его легитимности. Ранее принятие закона, направленного против Специализированной антикоррупционной прокуратуры и НАБУ, отрицательно отразилось на имидже Зеленского. В результате этого решения глава государства лишился поддержки даже среди своих ближайших западных союзников, передает «360.ru».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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