Мэр Лошкин жестко высказался по поводу порчи воды в главном фонтане Челябинска

Глава Челябинска Алексей Лошкин взял под личный контроль расследование порчи воды в городском фонтане на площади Революции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Инцидент произошел накануне и вызвал широкий общественный резонанс.
«Произошел просто вопиющий и отвратительный акт вандализма, который демонстрирует неуважение его исполнителей к нашему общему дому. Рассчитываю, что органы полиции найдут вандалов и привлекут их к ответственности в полной мере. Этих „героев“ должен увидеть весь город», — заявил Алексей Лошкин.
На днях специалисты обнаружили сильное помутнение воды в фонтане. Она окрасилась в оранжевый цвет. По предварительной версии, неизвестные лица намеренно испортили воду, бросив в нее бутылки с маслянистой жидкостью. Это привело к необходимости временно остановить работу объекта для очистки. Сейчас специалисты проводят все необходимые восстановительные работы.
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