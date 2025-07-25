25 июля 2025

Мэр Лошкин жестко высказался по поводу порчи воды в главном фонтане Челябинска

Глава Челябинска взял под контроль расследование порчи воды в фонтане
© Служба новостей «URA.RU»
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Вандалы испортили воду в фонтане
Вандалы испортили воду в фонтане Фото:

Глава Челябинска Алексей Лошкин взял под личный контроль расследование порчи воды в городском фонтане на площади Революции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Инцидент произошел накануне и вызвал широкий общественный резонанс.

«Произошел просто вопиющий и отвратительный акт вандализма, который демонстрирует неуважение его исполнителей к нашему общему дому. Рассчитываю, что органы полиции найдут вандалов и привлекут их к ответственности в полной мере. Этих „героев“ должен увидеть весь город», — заявил Алексей Лошкин.

На днях специалисты обнаружили сильное помутнение воды в фонтане. Она окрасилась в оранжевый цвет. По предварительной версии, неизвестные лица намеренно испортили воду, бросив в нее бутылки с маслянистой жидкостью. Это привело к необходимости временно остановить работу объекта для очистки. Сейчас специалисты проводят все необходимые восстановительные работы.

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Глава Челябинска Алексей Лошкин взял под личный контроль расследование порчи воды в городском фонтане на площади Революции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Инцидент произошел накануне и вызвал широкий общественный резонанс. «Произошел просто вопиющий и отвратительный акт вандализма, который демонстрирует неуважение его исполнителей к нашему общему дому. Рассчитываю, что органы полиции найдут вандалов и привлекут их к ответственности в полной мере. Этих „героев“ должен увидеть весь город», — заявил Алексей Лошкин. На днях специалисты обнаружили сильное помутнение воды в фонтане. Она окрасилась в оранжевый цвет. По предварительной версии, неизвестные лица намеренно испортили воду, бросив в нее бутылки с маслянистой жидкостью. Это привело к необходимости временно остановить работу объекта для очистки. Сейчас специалисты проводят все необходимые восстановительные работы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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