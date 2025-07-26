ВСУ атаковали регионы Северного Кавказа: где уничтожили БПЛА — показываем на карте

Украинские дроны не оставляют попыток ударов по российским территориям. Атакам беспилотников подверглась Республика Ингушетия и село Первомайское, расположенное в Республике Северная Осетия.
Кроме того, для безопасности воздушных судов были введены ограничения в аэропорту Грозного. Работа воздушной гавани приостановлена уже в третий раз за этот день. Подробности и карта атак дронов ВСУ — в материале URA.RU.
Северная Осетия
Средства ПВО сбили четыре украинских БПЛА в районе села Первомайское, которое расположено на территории Республики. Факт уничтожения дронов подтвердил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
«По подтвержденной информации в районе села Первомайское сегодня сбито четыре вражеских БПЛА», — сообщил Меняйло в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что жертв и разрушений объектов инфраструктуры не зафиксировано.
Кроме того, в 10:10 по МСК в Республике был введен план «Ковер». Позже Меняйло добавил, что в 11:39 по МСК в Северной Осетии был отменен режим опасности атаки беспилотников. Глава Республики также призвал местных жителей из соображений безопасности не публиковать в соцсетях кадры сбитых дронов и работу ПВО.
Ингушетия
Силы российской противовоздушной обороны за один час уничтожили дрон ВСУ в небе над Республикой. Еще один беспилотник ликвидировали в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны.
«26 июля с 10:00 мск до 11:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 2 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: по одному над территориями Республики Ингушетия и Курской области», — говорится в сообщении военного ведомства. Оно опубликовано в их telegram-канале.
Ограничения в аэропорту Грозного
В международном аэропорту Грозного имени Ахмата Кадырова были введены ограничения на прием и вылет воздушных судов. Они необходимы для безопасности полетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале. Примечательно, что за сегодня это уже третий раз, когда в воздушной гавани вводятся подобные меры. Позже появилась в Росавиации сообщили, что ограничения были сняты.
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