Таиланд нанес авиаудар по Камбодже

Военно-воздушные силы Таиланда нанесли удар высокоточным ракетным оружием по позициям дальнобойных реактивных систем залпового огня на территории Камбоджи. Об этом сообщи генерал-майор Ванчана Савайди, возглавляющий Бюро координации по вопросам безопасности оперативного департамента министерства обороны Таиланда.
«Сегодня четыре самолета ВВС Таиланда, два F-16 и два самолета Gripen нанесли удар высокоточным ракетным оружием по позициям камбоджийской дальнобойной артиллерии, установок реактивных систем залпового огня PHL-03 с дальностью стрельбы до 130 километров», — сказал он. Соответствующий документ опубликован в соцсетях Королевской армии Таиланда.
По информации генерал-майора, у тайской стороны имелись разведданные, включая материалы аэрофотосъемки и видеонаблюдения, подтверждающие размещение указанных систем на приграничных участках Камбоджи. Эти установки представляли угрозу для объектов, находящихся в глубине территории Таиланда.
Генерал-майор Савайди также отметил, что в последние дни камбоджийская артиллерия неоднократно наносила удары по гражданской инфраструктуре Таиланда, что привело к многочисленным жертвам среди мирного населения. В связи с этим авиационный удар по камбоджийским реактивным системам залпового огня был оправдан и соответствовал требованиям безопасности страны.
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