Таиланд нанес авиаудар по Камбодже

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Таиланд ударил по позициям дальнобойных РСЗО Камбоджи (архивное фото)
Таиланд ударил по позициям дальнобойных РСЗО Камбоджи (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Между Таиландом и Камбоджей возобновились вооруженные столкновения

Военно-воздушные силы Таиланда нанесли удар высокоточным ракетным оружием по позициям дальнобойных реактивных систем залпового огня на территории Камбоджи. Об этом сообщи генерал-майор Ванчана Савайди, возглавляющий Бюро координации по вопросам безопасности оперативного департамента министерства обороны Таиланда.

«Сегодня четыре самолета ВВС Таиланда, два F-16 и два самолета Gripen нанесли удар высокоточным ракетным оружием по позициям камбоджийской дальнобойной артиллерии, установок реактивных систем залпового огня PHL-03 с дальностью стрельбы до 130 километров», — сказал он. Соответствующий документ опубликован  в соцсетях Королевской армии Таиланда.

По информации генерал-майора, у тайской стороны имелись разведданные, включая материалы аэрофотосъемки и видеонаблюдения, подтверждающие размещение указанных систем на приграничных участках Камбоджи. Эти установки представляли угрозу для объектов, находящихся в глубине территории Таиланда.

Генерал-майор Савайди также отметил, что в последние дни камбоджийская артиллерия неоднократно наносила удары по гражданской инфраструктуре Таиланда, что привело к многочисленным жертвам среди мирного населения. В связи с этим авиационный удар по камбоджийским реактивным системам залпового огня был оправдан и соответствовал требованиям безопасности страны.

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Военно-воздушные силы Таиланда нанесли удар высокоточным ракетным оружием по позициям дальнобойных реактивных систем залпового огня на территории Камбоджи. Об этом сообщи генерал-майор Ванчана Савайди, возглавляющий Бюро координации по вопросам безопасности оперативного департамента министерства обороны Таиланда. «Сегодня четыре самолета ВВС Таиланда, два F-16 и два самолета Gripen нанесли удар высокоточным ракетным оружием по позициям камбоджийской дальнобойной артиллерии, установок реактивных систем залпового огня PHL-03 с дальностью стрельбы до 130 километров», — сказал он. Соответствующий документ опубликован  в соцсетях Королевской армии Таиланда. По информации генерал-майора, у тайской стороны имелись разведданные, включая материалы аэрофотосъемки и видеонаблюдения, подтверждающие размещение указанных систем на приграничных участках Камбоджи. Эти установки представляли угрозу для объектов, находящихся в глубине территории Таиланда. Генерал-майор Савайди также отметил, что в последние дни камбоджийская артиллерия неоднократно наносила удары по гражданской инфраструктуре Таиланда, что привело к многочисленным жертвам среди мирного населения. В связи с этим авиационный удар по камбоджийским реактивным системам залпового огня был оправдан и соответствовал требованиям безопасности страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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