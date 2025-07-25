В Пермском крае завершены поиски пропавшего девятилетнего мальчика

Ребенка искали трое суток
Поиски девятилетнего мальчика в Березниках (Пермский край) окончены. Об этом сообщил местный отряд «Миля».
«Мальчик найден, жив», — написано в группе поисковиков в соцсети «ВКонтакте». Другие подробности не разглашаются.
URA.RU писало ранее, что ребенок ушел из дома 24 июля и пропал. В городе был объявлен срочный сбор на поиски.
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