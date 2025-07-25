25 июля 2025

В Пермском крае завершены поиски пропавшего девятилетнего мальчика

© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенка искали трое суток
Ребенка искали трое суток Фото:

Поиски девятилетнего мальчика в Березниках (Пермский край) окончены. Об этом сообщил местный отряд «Миля».

«Мальчик найден, жив», — написано в группе поисковиков в соцсети «ВКонтакте». Другие подробности не разглашаются.

URA.RU писало ранее, что ребенок ушел из дома 24 июля и пропал. В городе был объявлен срочный сбор на поиски.

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Поиски девятилетнего мальчика в Березниках (Пермский край) окончены. Об этом сообщил местный отряд «Миля». «Мальчик найден, жив», — написано в группе поисковиков в соцсети «ВКонтакте». Другие подробности не разглашаются. URA.RU писало ранее, что ребенок ушел из дома 24 июля и пропал. В городе был объявлен срочный сбор на поиски.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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