Трамп попытался помирить Таиланд и Камбоджу

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел беседу с премьер-министром Камбоджи. По его словам, разговор касался прекращения огня с Таиландом. Трамп отметил, что обе стороны конфликта намерены урегулировать ситуацию мирным путем.
«Только что поговорил с премьер-министром Камбоджи по поводу прекращения войны с Таиландом. Прямо сейчас я звоню исполняющему обязанности премьер-министра Таиланда с аналогичной просьбой — о прекращении огня и завершении войны, которая в данный момент бушует», — написал американский лидер в социальных сетях.
Там же Трамп заявил, что пока между Таиландом и Камбоджи продолжается конфликт, США не будут заключать торговые сделки с этими государствами. «Мы, как оказалось, по совпадению в настоящее время ведем торговые переговоры с обеими странами, но не хотим заключать никакие сделки ни с одной из них», — написал он.
После беседы с премьер-министром Камбоджи Трамп связался с его коллегой из Таиланда. Президент США уточнил, что обратился к нему с просьбой остановить военные действия. Позже глава Штатов написал, что обе стороны намерены закончить конфликт.
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