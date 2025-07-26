Трамп попытался помирить Таиланд и Камбоджу

Трамп: Таиланд и Камбоджа хотят закончить конфликт
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Трамп провел телефонный разговор с представителями Таиланда и Камбоджи
Трамп провел телефонный разговор с представителями Таиланда и Камбоджи Фото:
новость из сюжета
Между Таиландом и Камбоджей возобновились вооруженные столкновения

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел беседу с премьер-министром Камбоджи. По его словам, разговор касался прекращения огня с Таиландом. Трамп отметил, что обе стороны конфликта намерены урегулировать ситуацию мирным путем. 

«Только что поговорил с премьер-министром Камбоджи по поводу прекращения войны с Таиландом. Прямо сейчас я звоню исполняющему обязанности премьер-министра Таиланда с аналогичной просьбой — о прекращении огня и завершении войны, которая в данный момент бушует», — написал американский лидер в социальных сетях.

Там же Трамп заявил, что пока между Таиландом и Камбоджи продолжается конфликт, США не будут заключать торговые сделки с этими государствами. «Мы, как оказалось, по совпадению в настоящее время ведем торговые переговоры с обеими странами, но не хотим заключать никакие сделки ни с одной из них», — написал он.

После беседы с премьер-министром Камбоджи Трамп связался с его коллегой из Таиланда. Президент США уточнил, что обратился к нему с просьбой остановить военные действия. Позже глава Штатов написал, что обе стороны намерены закончить конфликт.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что провел беседу с премьер-министром Камбоджи. По его словам, разговор касался прекращения огня с Таиландом. Трамп отметил, что обе стороны конфликта намерены урегулировать ситуацию мирным путем.  «Только что поговорил с премьер-министром Камбоджи по поводу прекращения войны с Таиландом. Прямо сейчас я звоню исполняющему обязанности премьер-министра Таиланда с аналогичной просьбой — о прекращении огня и завершении войны, которая в данный момент бушует», — написал американский лидер в социальных сетях. Там же Трамп заявил, что пока между Таиландом и Камбоджи продолжается конфликт, США не будут заключать торговые сделки с этими государствами. «Мы, как оказалось, по совпадению в настоящее время ведем торговые переговоры с обеими странами, но не хотим заключать никакие сделки ни с одной из них», — написал он. После беседы с премьер-министром Камбоджи Трамп связался с его коллегой из Таиланда. Президент США уточнил, что обратился к нему с просьбой остановить военные действия. Позже глава Штатов написал, что обе стороны намерены закончить конфликт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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