Мэр Саратова вынес вердикт по другим подъездам дома, где взорвался газ

Мэр Саратова Исаев: в трех подъездах дома, где был взрыв, находиться безопасно
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В Саратове в подъезде жилого дома взорвался газ

Проживание в первом, втором и третьем подъездах жилого дома в Саратове, где произошел взрыв бытового газа, безопасно для жителей. Такой информацией поделился глава города Михаил Исаев. 

«Согласно данному заключению, дальнейшее нахождение в 1-м, 2-м и 3-м подъездах признано безопасным. Водоснабжение организовано по временной схеме, электроснабжение подаётся в штатном режиме», — написал Исаев. Сообщение опубликовано в социальных сетях. 

Исаев сообщил, что жители получают необходимую помощь. Этим занимаются сотрудники экстренных служб, представители правоохранительных органов и администрации.

Сегодня, 26 июля, представители МЧС сообщали, что спасательные службы обнаружили и извлекли из-под завалов тело погибшего мужчины. На данный момент погибшими числятся семь человек. Поисковые мероприятия, в том числе проверка верхних этажей здания, продолжаются. 

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Проживание в первом, втором и третьем подъездах жилого дома в Саратове, где произошел взрыв бытового газа, безопасно для жителей. Такой информацией поделился глава города Михаил Исаев.  «Согласно данному заключению, дальнейшее нахождение в 1-м, 2-м и 3-м подъездах признано безопасным. Водоснабжение организовано по временной схеме, электроснабжение подаётся в штатном режиме», — написал Исаев. Сообщение опубликовано в социальных сетях.  Исаев сообщил, что жители получают необходимую помощь. Этим занимаются сотрудники экстренных служб, представители правоохранительных органов и администрации. Сегодня, 26 июля, представители МЧС сообщали, что спасательные службы обнаружили и извлекли из-под завалов тело погибшего мужчины. На данный момент погибшими числятся семь человек. Поисковые мероприятия, в том числе проверка верхних этажей здания, продолжаются. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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