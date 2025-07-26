Спасатели достали тело мужчины, погибшего при взрыве газа в Саратове

В Саратове, где в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв бытового газа, спасательные службы обнаружили и извлекли из-под завалов тело погибшего мужчины. Об этом сообщили в региональном МЧС.
«Несколько минут назад из-под завалов в подвальном помещении спасателями областной службы спасения было извлечено тело погибшего», — сказали в МЧС по Саратовской области. Их слова приводит ТАСС.
Там также отметили, что на данный момент погибшими числятся семь человек. Данный мужчина уже ранее значился среди жертв. Его местонахождение было установлено, однако доступ к нему оставался затрудненным.
На данный момент поисково-спасательные мероприятия продолжаются. В скором времени планируется начать работы на верхних уровнях здания с использованием альпинистского оборудования. Кроме того, в другой части сооружения специалисты занимаются разбором обрушившихся конструкций.
Ранее, 24 июля в одном из многоквартирных домов Саратова произошел взрыв, в результате которого обрушилась часть здания с десятого по первый этаж. Отмечается, что сегодняшним утром спасатели разобрали половину завалов на месте трагедии. Они работают в круглосуточном режиме, пишет телеканал 360. Среди жертв есть ребенок. Также стало известно, что погиб начальник железнодорожной станции Георгий Ерофеев. После ЧП без вести пропавшими числятся десять человек, включая одного несовершеннолетнего.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.