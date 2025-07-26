26 июля 2025
25 июля 2025

Лихач вылетел на «встречку» и устроил аварию на свердловской трассе, пострадали дети. Фото

Газель и легковушка столкнулись на трассе «Екатеринбург — Тюмень»
© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП произошло около восьми вечера
ДТП произошло около восьми вечера Фото:

Четыре человека, в том числе двое детей, пострадали в результате серьезного ДТП на 43-м километре трассы «Екатеринбург — Тюмень» в Белоярском районе вечером 26 июля. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области. 

По предварительным данным, причиной аварии стало то, что 32-летний водитель автомобиля «ГАЗ Некст», двигаясь из Екатеринбурга в сторону Тюмени, выехал на «встречку» в зоне действия знака «Обгон запрещен». Там его автомобиль столкнулся с Lada Vesta под управлением 40-летнего мужчины. После удара оба транспортных средства съехали в кювет. «В результате ДТП водитель и пассажиры легкового автомобиля, 34-летняя женщина и двое детей в возрасте 4 и 7 лет, получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинские организации для оказания необходимой помощи», — отметили в ГИБДД.

На месте происшествия работают инспекторы. По факту аварии назначена проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Состояние пострадавших уточняется, причины выезда на встречную полосу будут детально расследованы.

Ранее под Нижним Тагилом в аварии разбились три человека. Один из водителей выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим авто. Все трое погибли на месте. 

Кадры с места ДТП
Кадры с места ДТП
Фото:

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Четыре человека, в том числе двое детей, пострадали в результате серьезного ДТП на 43-м километре трассы «Екатеринбург — Тюмень» в Белоярском районе вечером 26 июля. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.  По предварительным данным, причиной аварии стало то, что 32-летний водитель автомобиля «ГАЗ Некст», двигаясь из Екатеринбурга в сторону Тюмени, выехал на «встречку» в зоне действия знака «Обгон запрещен». Там его автомобиль столкнулся с Lada Vesta под управлением 40-летнего мужчины. После удара оба транспортных средства съехали в кювет. «В результате ДТП водитель и пассажиры легкового автомобиля, 34-летняя женщина и двое детей в возрасте 4 и 7 лет, получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинские организации для оказания необходимой помощи», — отметили в ГИБДД. На месте происшествия работают инспекторы. По факту аварии назначена проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Состояние пострадавших уточняется, причины выезда на встречную полосу будут детально расследованы. Ранее под Нижним Тагилом в аварии разбились три человека. Один из водителей выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим авто. Все трое погибли на месте. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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