26 июля 2025

Трамп показал мем с полицейской погоней за Обамой

© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп опубликовал мем с полицейской погоней за Обамой
Трамп опубликовал мем с полицейской погоней за Обамой Фото:

Дональд Трамп опубликовал мем, изображающий полицейскую погоню, на котором он и вице-президент Джей Ди Вэнс преследуют бывшего президента Барака Обаму. Публикация появилась на странице Трампа в социальной сети Truth Social в ответ на доклад нацразведки США, где утверждается, что администрация Обамы сфабриковала обвинения против России.

«Национальная разведка США в июле опубликовала доклад, в котором заявила, что администрация бывшего президента США Барака Обамы сфабриковала обвинения в адрес России о вмешательстве в выборы 2016 года. В документе утверждается, что разведка скрыла данные об отсутствии угрозы манипуляций с голосами», — приводит выдержку из документа РБК.

Ранее Трамп заявил, что экс-президент США Барак Обама, вероятно, сможет избежать ответственности за выдвинутые обвинения в фабрикации сведений о якобы «вмешательстве России» в американские выборы. П его мнению, это произойдет благодаря позиции Верховного суда по вопросу президентского иммунитета.

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Дональд Трамп опубликовал мем, изображающий полицейскую погоню, на котором он и вице-президент Джей Ди Вэнс преследуют бывшего президента Барака Обаму. Публикация появилась на странице Трампа в социальной сети Truth Social в ответ на доклад нацразведки США, где утверждается, что администрация Обамы сфабриковала обвинения против России. «Национальная разведка США в июле опубликовала доклад, в котором заявила, что администрация бывшего президента США Барака Обамы сфабриковала обвинения в адрес России о вмешательстве в выборы 2016 года. В документе утверждается, что разведка скрыла данные об отсутствии угрозы манипуляций с голосами», — приводит выдержку из документа РБК. Ранее Трамп заявил, что экс-президент США Барак Обама, вероятно, сможет избежать ответственности за выдвинутые обвинения в фабрикации сведений о якобы «вмешательстве России» в американские выборы. П его мнению, это произойдет благодаря позиции Верховного суда по вопросу президентского иммунитета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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