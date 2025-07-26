26 июля 2025

В Пензенской области объявили беспилотную опасность

© Служба новостей «URA.RU»
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Атаку БПЛА отражают над Пензенской областью
Атаку БПЛА отражают над Пензенской областью Фото:

В Пензенской области введен режим «Беспилотная опасность». Об этом 26 июля сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своем официальном telegram-канале. Меры принимаются для обеспечения безопасности жителей, отметил глава области.

«На территории Пензенской области введен режим „Беспилотная опасность“», — сообщил Мельниченко. В связи с этим введены временные ограничения на работу мобильного интернета, чтобы минимизировать возможные риски для граждан.

Губернатор напомнил жителям региона о необходимости сохранять спокойствие и следовать официальным инструкциям. Он также подчеркнул, что соответствующие экстренные службы продолжают работать в усиленном режиме и контролируют ситуацию на всей территории области. Оперативная информация о развитии событий будет предоставляться по официальным каналам.

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В Пензенской области введен режим «Беспилотная опасность». Об этом 26 июля сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своем официальном telegram-канале. Меры принимаются для обеспечения безопасности жителей, отметил глава области. «На территории Пензенской области введен режим „Беспилотная опасность“», — сообщил Мельниченко. В связи с этим введены временные ограничения на работу мобильного интернета, чтобы минимизировать возможные риски для граждан. Губернатор напомнил жителям региона о необходимости сохранять спокойствие и следовать официальным инструкциям. Он также подчеркнул, что соответствующие экстренные службы продолжают работать в усиленном режиме и контролируют ситуацию на всей территории области. Оперативная информация о развитии событий будет предоставляться по официальным каналам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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