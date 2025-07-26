26 июля 2025

Петр Ян разгромил американца на турнире UFC. Видео

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Петр поблагодарил своих фанатов, команду и тренеров
Петр поблагодарил своих фанатов, команду и тренеров Фото:

Боец свердловской команды «Архангел Михаил» Петр Ян одержал победу над американцем Маркусом Макги в со ?главном турнира UFC Fight Night. Бой проходил в Абу?Даби и продлился все три раунда. 

«Россия, всем огромное спасибо, кто болел, поддерживал. Очень ценю это, спасибо. Мамулечка, привет, дорогая», — обратился Петр к фанатам.

После поединка к бойцу на ринг вышли двое его сыновей. Петр также заявил, что намерен драться за титул с победителем пары Мераба Двалишвили и Кори Сэндхэгена. 

Победу в Абу-Даби свердловскому спортсмену накануне пророчил звезда ММА Иван Штырков. Он был уверен в стопроцентной победе Петра на турнире. 

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Боец свердловской команды «Архангел Михаил» Петр Ян одержал победу над американцем Маркусом Макги в со ?главном турнира UFC Fight Night. Бой проходил в Абу?Даби и продлился все три раунда.  «Россия, всем огромное спасибо, кто болел, поддерживал. Очень ценю это, спасибо. Мамулечка, привет, дорогая», — обратился Петр к фанатам. После поединка к бойцу на ринг вышли двое его сыновей. Петр также заявил, что намерен драться за титул с победителем пары Мераба Двалишвили и Кори Сэндхэгена.  Победу в Абу-Даби свердловскому спортсмену накануне пророчил звезда ММА Иван Штырков. Он был уверен в стопроцентной победе Петра на турнире. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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