Боец свердловской команды «Архангел Михаил» Петр Ян одержал победу над американцем Маркусом Макги в со ?главном турнира UFC Fight Night. Бой проходил в Абу?Даби и продлился все три раунда.
«Россия, всем огромное спасибо, кто болел, поддерживал. Очень ценю это, спасибо. Мамулечка, привет, дорогая», — обратился Петр к фанатам.
После поединка к бойцу на ринг вышли двое его сыновей. Петр также заявил, что намерен драться за титул с победителем пары Мераба Двалишвили и Кори Сэндхэгена.
Победу в Абу-Даби свердловскому спортсмену накануне пророчил звезда ММА Иван Штырков. Он был уверен в стопроцентной победе Петра на турнире.
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