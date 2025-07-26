В Сургуте от пожара спасено пять человек

Пожарные справились с огнем меньше чем за 10 минут
В Сургуте (ХМАО) днем 26 июля в многоквартирном доме по улице Мира произошел пожар. Как сообщили в окружном управлении МЧС, из огня было спасено пять человек.
«В 13:45 поступило сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме на проспекте Мира. Пожарными спасено пять человек», — сообщается на сайте ведомства.
Огнеборцы справились с возгоранием за несколько минут – в 13:54 было объявлено о локализации. Также с места пожара было эвакуировано 12 человек, среди них четверо детей. Причина возгорания устанавливается.
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