26 июля 2025
25 июля 2025

В Сургуте от пожара спасено пять человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожарные справились с огнем меньше чем за 10 минут
Пожарные справились с огнем меньше чем за 10 минут Фото:

В Сургуте (ХМАО) днем 26 июля в многоквартирном доме по улице Мира произошел пожар. Как сообщили в окружном управлении МЧС, из огня было спасено пять человек.

«В 13:45 поступило сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме на проспекте Мира. Пожарными спасено пять человек», — сообщается на сайте ведомства.

Огнеборцы справились с возгоранием за несколько минут – в 13:54 было объявлено о локализации. Также с места пожара было эвакуировано 12 человек, среди них четверо детей. Причина возгорания устанавливается.

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В Сургуте (ХМАО) днем 26 июля в многоквартирном доме по улице Мира произошел пожар. Как сообщили в окружном управлении МЧС, из огня было спасено пять человек. «В 13:45 поступило сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме на проспекте Мира. Пожарными спасено пять человек», — сообщается на сайте ведомства. Огнеборцы справились с возгоранием за несколько минут – в 13:54 было объявлено о локализации. Также с места пожара было эвакуировано 12 человек, среди них четверо детей. Причина возгорания устанавливается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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