03 августа 2025

В Воронеже люди достают весла и лодки на фоне ливней. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Улицы города затопило после мощных ливней
Улицы города затопило после мощных ливней Фото:

Сильные ливни и грозы накрыли Воронеж вечером 3 августа, затопив несколько районов города и вызвав перебои в работе транспорта. Штормовое предупреждение в регионе будет действовать до утра понедельника.

«Дождь идет прямо в подъезде дома №3 в переулке Политехническом. Эта проблема не решается. Все сливается в вечно мокрый подвал, в котором развелись тараканы», — рассказали жители воронежских многоэтажек в соцсетях. Кроме того, по словам очевидцев, из-за обильных осадков улицы Воронежа оказались затоплены, автомобили глохнут в воде, а пешеходам приходится передвигаться по щиколотку в воде.

Как отмечают горожане, особенно сложная ситуация сложилась на юге города. После ливня автомобилисты вынуждены были толкать машины вручную через большие лужи, а на улице Машиностроителей образовался водоворот. Кроме того, часть жителей попала под сильный дождь во время футбольного матча и была вынуждена возвращаться домой по затопленным дорогам.

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Сильные ливни и грозы накрыли Воронеж вечером 3 августа, затопив несколько районов города и вызвав перебои в работе транспорта. Штормовое предупреждение в регионе будет действовать до утра понедельника. «Дождь идет прямо в подъезде дома №3 в переулке Политехническом. Эта проблема не решается. Все сливается в вечно мокрый подвал, в котором развелись тараканы», — рассказали жители воронежских многоэтажек в соцсетях. Кроме того, по словам очевидцев, из-за обильных осадков улицы Воронежа оказались затоплены, автомобили глохнут в воде, а пешеходам приходится передвигаться по щиколотку в воде. Как отмечают горожане, особенно сложная ситуация сложилась на юге города. После ливня автомобилисты вынуждены были толкать машины вручную через большие лужи, а на улице Машиностроителей образовался водоворот. Кроме того, часть жителей попала под сильный дождь во время футбольного матча и была вынуждена возвращаться домой по затопленным дорогам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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