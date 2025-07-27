Европа заигрывает с Азербайджаном, чтобы избавиться от зависимости от газа РФ

Евросоюз наращивает сотрудничество с Азербайджаном, стремясь снизить зависимость от российского природного газа. Об этом сообщил аналитик по рискам на Кавказе и в Центральной Азии Бенджамин Годвин. По его словам, ЕС активно диверсифицирует источники энергоресурсов, чтобы избежать доминирования одного поставщика.
«Стратегия ЕС заключается в получении как можно большего количества газа из как можно большего числа различных источников. И хотя ЕС не зависит от азербайджанского газа, он хотел бы получать больше газа из Азербайджана, чтобы в конечном итоге снизить свою зависимость от России», — заявил Годвин в разговоре с BBC.
Несмотря на то, что доля азербайджанского газа в общем объеме импорта ЕС относительно невелика — около 4,3%, в отдельных странах его значение существенно выше. Сейчас роль Азербайджана особенно заметна в странах, подключенных к «Южному газовому коридору». Так, по словам аналитика, на его долю приходится до 40% импорта природного газа в Болгарии, а также 15% — в Италии и Греции. Несмотря на сравнительно скромный общий вклад Азербайджана в газовый баланс Европы, интерес к дальнейшему увеличению поставок сохраняется.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что отказ европейских стран от поставок российского газа оказал отрицательное влияние на экономику Европы. По словам главы РФ, нефтехимическая отрасль в европейских государствах уже фактически прекратила свою деятельность. Путин добавил, что принятое европейскими странами решение также привело к остановке производств в стекольной индустрии, что вызвало целую цепочку неблагоприятных последствий.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.