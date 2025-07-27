Неизвестные беспилотники вторглись на территорию японской АЭС «Гэнкай»

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Три беспилотника вторглись на территорию ядерного комплекса на юго-западе Японии
Три беспилотника вторглись на территорию ядерного комплекса на юго-западе Японии Фото:

Три неизвестных беспилотника проникли на территорию атомной электростанции «Гэнкай» на юго-западе Японии. Об этом сообщил национальный орган по надзору за ядерной энергетикой, сославшись на данные оператора станции — компании Kyushu Electric Power Co.

«В субботу три беспилотника проникли на территорию ядерного энергетического комплекса „Генкай“ на юго-западе Японии, что побудило власти проверить объект на предмет взлома», — пишет Japan Wire by Kyodo News. Издание ссылается на надзорное ведомство

Инцидент произошел около 21:00 по местному времени. После получения сообщения специалисты экстренно осмотрели энергокомплекс. Отклонений от стандартных показателей не зафиксировано, угрозы для окружающей территории отсутствуют.

Владельцы станции и представители местных властей отметили, что уровень радиации в районе АЭС остается в допустимых пределах. Нарушений работы оборудования или признаков несанкционированного доступа выявлено не было. В связи с происшествием эвакуация населения не потребовалась.

В настоящее время полиция ведет поиски беспилотников и выясняет, кто управлял ими и с какой целью осуществлялся полет. В японском надзорном органе подчеркнули, что любые полеты дронов над атомными электростанциями или вблизи них категорически запрещены законодательством.

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Три неизвестных беспилотника проникли на территорию атомной электростанции «Гэнкай» на юго-западе Японии. Об этом сообщил национальный орган по надзору за ядерной энергетикой, сославшись на данные оператора станции — компании Kyushu Electric Power Co. «В субботу три беспилотника проникли на территорию ядерного энергетического комплекса „Генкай“ на юго-западе Японии, что побудило власти проверить объект на предмет взлома», — пишет Japan Wire by Kyodo News. Издание ссылается на надзорное ведомство Инцидент произошел около 21:00 по местному времени. После получения сообщения специалисты экстренно осмотрели энергокомплекс. Отклонений от стандартных показателей не зафиксировано, угрозы для окружающей территории отсутствуют. Владельцы станции и представители местных властей отметили, что уровень радиации в районе АЭС остается в допустимых пределах. Нарушений работы оборудования или признаков несанкционированного доступа выявлено не было. В связи с происшествием эвакуация населения не потребовалась. В настоящее время полиция ведет поиски беспилотников и выясняет, кто управлял ими и с какой целью осуществлялся полет. В японском надзорном органе подчеркнули, что любые полеты дронов над атомными электростанциями или вблизи них категорически запрещены законодательством.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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