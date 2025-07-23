Россия сделала Украине предложение по погибшим и пленным солдатам ВСУ

Россия предложила Украине провести обмен военнопленными по формуле «1200 на 1200» с каждой стороны. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.
«Россия предложила Киеву передать еще 3000 тел погибших украинских военнослужащих. Также РФ инициирован обмен еще не менее чем по 1200 военнопленных с каждой стороны», — приводит РИА Новости слова Мединского.
Помощник президента также заявил, что российская сторона передала Украине более 7 тысяч тел погибших, получив в ответ лишь ограниченное число своих военнослужащих. О последней тысяче тел стало известно 17 июля.
В Стамбуле 23 июля прошли переговоры между Москвой и Киевом. Россия выступила с инициативой формирования трех рабочих онлайн-групп для обсуждения наиболее важных вопросов, касающихся двусторонних отношений с Украиной.
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