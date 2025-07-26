Полиция установила всех участников конфликта со стрельбой в Березниках

Происшествие зарегистрировали в местном отделении полиции (архивное фото)
Личности всех участников конфликта с ночной стрельбой в Березниках (Пермский край) были установлены. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.
«В ОМВД России „Березниковский“ 25 июля поступило сообщение о конфликте между двумя компаниями. В ходе которого один из участников применил травматический пистолет. Все фигуранты установлены. Проводится проверка», — пояснили правоохранители.
URA.RU писало ранее, что в результате уличной разборки один человек оказался в коме, а другому потребовалась срочная помощь медиков. Очевидцы сняли произошедшее на камеру.
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