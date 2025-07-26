26 июля 2025

Полиция установила всех участников конфликта со стрельбой в Березниках

© Служба новостей «URA.RU»
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Происшествие зарегистрировали в местном отделении полиции (архивное фото)
Происшествие зарегистрировали в местном отделении полиции (архивное фото) Фото:

Личности всех участников конфликта с ночной стрельбой в Березниках (Пермский край) были установлены. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

«В ОМВД России „Березниковский“ 25 июля поступило сообщение о конфликте между двумя компаниями. В ходе которого один из участников применил травматический пистолет. Все фигуранты установлены. Проводится проверка», — пояснили правоохранители.

URA.RU писало ранее, что в результате уличной разборки один человек оказался в коме, а другому потребовалась срочная помощь медиков. Очевидцы сняли произошедшее на камеру.

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Личности всех участников конфликта с ночной стрельбой в Березниках (Пермский край) были установлены. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону. «В ОМВД России „Березниковский“ 25 июля поступило сообщение о конфликте между двумя компаниями. В ходе которого один из участников применил травматический пистолет. Все фигуранты установлены. Проводится проверка», — пояснили правоохранители. URA.RU писало ранее, что в результате уличной разборки один человек оказался в коме, а другому потребовалась срочная помощь медиков. Очевидцы сняли произошедшее на камеру.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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