РСТ: российских туристов в Турции не эвакуируют из-за пожаров

Российские туристы продолжают находиться в Турции и отдыхают в штатном режиме, несмотря на лесные пожары. Об этом сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).
«На данный момент российские туристы отдыхают в обычном режиме, и принимающая сторона не сообщает об эвакуациях», — передает РИА Новости слова пресс-службы. Там добавили, что Турция при необходимости быстро эвакуирует туристов в безопасные зоны. В союзе советуют следить за официальной информацией местных властей.
Сегодня, 27 июля, в турецкой провинции Бурса из-за лесного пожара были эвакуированы 1 765 жителей деревень Карахыдыр, Игдир и Авданджык. Возгорание возникло 26 июля в горах неподалеку от районов Гюрсу и Кестель и быстро распространилось из-за сильного ветра, передает «360.ru».
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