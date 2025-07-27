РСТ: российских туристов в Турции не эвакуируют из-за пожаров

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Турция при необходимости эвакуирует туристов
Турция при необходимости эвакуирует туристов Фото:

Российские туристы продолжают находиться в Турции и отдыхают в штатном режиме, несмотря на лесные пожары. Об этом сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

«На данный момент российские туристы отдыхают в обычном режиме, и принимающая сторона не сообщает об эвакуациях», — передает РИА Новости слова пресс-службы. Там добавили, что Турция при необходимости быстро эвакуирует туристов в безопасные зоны. В союзе советуют следить за официальной информацией местных властей.

Сегодня, 27 июля, в турецкой провинции Бурса из-за лесного пожара были эвакуированы 1 765 жителей деревень Карахыдыр, Игдир и Авданджык. Возгорание возникло 26 июля в горах неподалеку от районов Гюрсу и Кестель и быстро распространилось из-за сильного ветра, передает «360.ru».

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Российские туристы продолжают находиться в Турции и отдыхают в штатном режиме, несмотря на лесные пожары. Об этом сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). «На данный момент российские туристы отдыхают в обычном режиме, и принимающая сторона не сообщает об эвакуациях», — передает РИА Новости слова пресс-службы. Там добавили, что Турция при необходимости быстро эвакуирует туристов в безопасные зоны. В союзе советуют следить за официальной информацией местных властей. Сегодня, 27 июля, в турецкой провинции Бурса из-за лесного пожара были эвакуированы 1 765 жителей деревень Карахыдыр, Игдир и Авданджык. Возгорание возникло 26 июля в горах неподалеку от районов Гюрсу и Кестель и быстро распространилось из-за сильного ветра, передает «360.ru».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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