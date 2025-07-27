Российские пловцы Костин и Юрченко покинули ЧМ после первого же заплыва

Российские пловцы Олег Костин и тюменец Егор Юрченко завершили выступление на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре, не сумев пройти в полуфинал на дистанции 50 метров баттерфляем. Об этом сообщают спортивные издания.
«У мужчин в предварительных заплывах на 50 метров баттерфляем неудачно выступили россияне Олег Костин и Егор Юрченко ... и покинули турнир после первого же заплыва», — пишет «Чемпионат». Спортсмены выступали под нейтральным статусом.
По итогам предварительных заплывов Костин занял 19-е место с результатом 23,34 секунды, а Юрченко оказался на 25-й строчке (23,44 секунды). Это не позволило пловцам войти в число 16 сильнейших спортсменов, проходящих в следующий раунд.
Лучшее время в предварительных заплывах показали француз Максим Груссе и швейцарец Ноэ Понти — оба спортсмена преодолели дистанцию за 22,74 секунды. В полуфинал прошли 16 пловцов с наивысшими результатами, среди которых представители Франции, Швейцарии и нескольких других стран.
Российские спортсмены принимают участие в чемпионате мира-2025 по водным видам спорта в нейтральном статусе. Турнир проходит в Сингапуре с 24 июля и завершится 4 августа.
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