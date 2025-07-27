Путин: при учениях «Июльский шторм» учли опыт СВО

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Путин отметил, что основная цель учений - отработка действий ВМС
Путин отметил, что основная цель учений - отработка действий ВМС Фото:
новость из сюжета
День ВМФ-2025

В ходе учений «Июльский шторм» Россия применила опыт, полученный в результате проведения спецоперации. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

«[Проводилась отработка действий флота] в том числе с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции», — рассказал российский лидер в процессе мониторинга хода маневров. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Путин подчеркнул, что главная задача учений заключается в тщательной проработке действий военно-морских сил при отражении атаки, а также в выполнении наиболее сложных, приближенных к боевым условий задач.

Ранее Путин ознакомился с ходом оперативных учений Военно-морского флота РФ. Они приурочены к празднованию Дня ВМФ, который отмечается 27 июля.

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В ходе учений «Июльский шторм» Россия применила опыт, полученный в результате проведения спецоперации. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. «[Проводилась отработка действий флота] в том числе с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции», — рассказал российский лидер в процессе мониторинга хода маневров. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Путин подчеркнул, что главная задача учений заключается в тщательной проработке действий военно-морских сил при отражении атаки, а также в выполнении наиболее сложных, приближенных к боевым условий задач. Ранее Путин ознакомился с ходом оперативных учений Военно-морского флота РФ. Они приурочены к празднованию Дня ВМФ, который отмечается 27 июля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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