Путин: при учениях «Июльский шторм» учли опыт СВО

В ходе учений «Июльский шторм» Россия применила опыт, полученный в результате проведения спецоперации. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.
«[Проводилась отработка действий флота] в том числе с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции», — рассказал российский лидер в процессе мониторинга хода маневров. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Путин подчеркнул, что главная задача учений заключается в тщательной проработке действий военно-морских сил при отражении атаки, а также в выполнении наиболее сложных, приближенных к боевым условий задач.
Ранее Путин ознакомился с ходом оперативных учений Военно-морского флота РФ. Они приурочены к празднованию Дня ВМФ, который отмечается 27 июля.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.