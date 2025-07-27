Сербия выбрала сторону в отношениях России и Запада

Сербия не планирует вводить санкции против России несмотря на недавние высказывания министра по европейской интеграции Неманьи Старовича. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич.
«Сербия не будет вводить санкции против РФ, наша политика основывается на принципах, а не на том, что нам что-то нравится или нет в определенный момент», — заявил Александр Вучич, его слова передает РИА Новости. Так он прокомментировал слова Старовича о том, что Сербия готова ввести антироссийские ограничения в обмен на перспективы членства в Евросоюз. Президент же подчеркнул, что Старович говорил о другом и был неправильно понят в СМИ и частью политиков, которые начали защищать Россию и критиковать сербов.
Вучич пояснил, что позиция Сербии по санкциям была зафиксирована еще в марте 2022 года в выводах Совета нацбезопасности, которые он лично подписывал. Тогда Белград осудил действия России на Украине, однако отказался поддерживать западные ограничения. Вучич также отметил, что с 1 июля сербская оборонная промышленность прекратила экспорт любых боеприпасов, чтобы исключить обвинения в причастности к вооруженным конфликтам. Премьер-министр Джуро Мацут также подчеркнул, что Сербия не станет поддерживать антироссийские санкции, пока он на своем посту.
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