Аномальная жара днем и холодные ночи: какая погода ждет жителей России до конца лета

В Северо-Западном, Южном и Дальневосточном федеральных округах в последнюю декаду июля прогнозируется аномальная жара с превышением нормы на 5-7 градусов, сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Однако в августе ночные температуры заметно снизятся.
В Москве дожди закончатся 25 июля, в начале новой рабочей недели температура воздуха составит 25-26 градусов. Какая погода ждет жителей других регионов России в июле и августе — в материале URA.RU.
В каких регионах ожидается аномальная жара
В ближайшие недели жителей Северо-Западного, Южного и Дальневосточного федеральных округов ожидает аномально жаркая погода. Как сообщил Вильфанд, температура в этих регионах превысит климатическую норму на 5-7 градусов.
В Мурманской области с 19 по 22 июля столбики термометров поднимутся до 27-29 градусов. В Карелии установится жара в 25-27 градусов. На юге страны — в Ростовской, Астраханской, Волгоградской областях и Калмыкии — температура может достичь 40 градусов. На Дальнем Востоке, особенно в северных районах Якутии, воздух прогреется до 32 градусов, а в Сахалинской области, Хабаровском и Амурском краях — до 35.
Москва
Несмотря на частые осадки, температурный фон в столице останется стабильным. В воскресенье, 20 июля, Москва окажется в центре циклона, что принесет пасмурную погоду с дождями и возможными грозами, рассказал синоптик Михаил Леус.
Первая половина недели будет теплой — 24-26 градусов, но почти каждый день возможны кратковременные дожди. Период дождей в Москве завершится 25 июля, заявил NEWS.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.
В понедельник, 21 июля, ожидаются сильные дожди с грозами при температуре 24-26 градусов. Во вторник похолодает до 22 градусов, а в среду и четверг вновь потеплеет до 25-27. В выходные возможны грозы и порывистый ветер.
Санкт-Петербург
В северной столице с 21 по 25 июля прогнозируются дожди и грозы. Температура не поднимется выше 26 градусов днем и 17-19 ночью. Атмосферное давление в начале недели составит 756 мм рт. ст., но к пятнице снизится.
В субботу, 26 июля, ожидается солнечная погода без осадков — до 23-28 градусов. В воскресенье вновь пройдет дождь с грозами, а температура опустится до 24-26 градусов.
Крым и Кубань
В Крыму в выходные пройдет холодный атмосферный фронт, который принесет кратковременные дожди и грозы. Однако уже с воскресенья погода улучшится: облаков станет меньше, а температура начнет расти. Если в воскресенье ожидается 24-29 градусов, то к середине недели столбики термометров поднимутся до 32-37 градусов.
На Кубани грозы продлятся до воскресенья, после чего антициклон вернет жару. С 21 июля прогнозируется 32-37 градусов, а к концу недели станет еще жарче. В Сочи и Анапе установится сухая и малооблачная погода с температурой до 30-32 градусов.
Нижний Новгород
В Нижнем Новгороде грядущая неделя будет теплой, но дождливой. Почти каждый день возможны ливни и грозы при температуре 22-27 градусов. Лишь в выходные осадки прекратятся, и столбики термометров покажут 26-27 градусов.
Башкирия
По сообщениям Башгидромета, до понедельника сохранится сухая и солнечная погода — до 28-31 градуса. Однако со вторника начнутся кратковременные дожди, а температура понизится до 22-24. Дождливая погода продержится до конца недели, но с 28 июля вновь установится ясная и теплая погода.
Кировская область
После 25 июля в Кировскую область придет потепление. В конце месяца температура достигнет 24-26 градусов, однако периодически будут идти сильные дожди.
Какая погода ожидается в августе по России
На юге страны сохранится по-настоящему летняя жара с дневными температурами 30-35 градусов и теплыми ночами около 20-22 градусов. Осадков здесь практически не ожидается, передает Life.
В центральных регионах август начнется с комфортных 24-26 градусов днем, но постепенно температура будет снижаться, достигая к концу месяца 18-20 градусов. Этот период будет сопровождаться частыми дождями.
Жителей Санкт-Петербурга и всего Северо-Запада ждет прохладная погода с температурой 17-23 градуса в дневные часы и регулярными осадками. На Урале и в Поволжье установится умеренно теплая погода — днем около 20-27 градусов, но ночи уже будут довольно свежими.
Самые существенные изменения произойдут в Сибири и на Дальнем Востоке, где дневная температура не превысит 17-22 градусов, а ночью столбики термометров могут опускаться до 10 градусов. Кроме того, здесь пройдут обильные дожди.
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