В Кремле рассказали, почему отменили парад ВМФ

Песков: парад ВМФ отменили из соображений безопасности
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Песков прокомментировал отмену парада ВМФ в Петербурге
Песков прокомментировал отмену парада ВМФ в Петербурге Фото:
новость из сюжета
День ВМФ-2025

В этом году главный военно-морской парад, который традиционно проходит в Санкт-Петербурге в День Военно-Морского Флота, отменен из-за вопросов безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это связано с общей обстановкой. Соображения безопасности превыше всего», — пояснил Песков журналистам, отвечая на вопрос о причинах отмены парада. Слова представителя Кремля передает корреспондент URA.RU.

Ранее в Санкт-Петербурге отменили парад и салют, приуроченные ко Дню Военно-морского флота. Под отмену также попало шествие колонн парусных, гребных и моторных судов, включая гидроциклы. Это решение принято с целью обеспечения безопасности населения и усиления мер антитеррористической защищенности транспортной инфраструктуры.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В этом году главный военно-морской парад, который традиционно проходит в Санкт-Петербурге в День Военно-Морского Флота, отменен из-за вопросов безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это связано с общей обстановкой. Соображения безопасности превыше всего», — пояснил Песков журналистам, отвечая на вопрос о причинах отмены парада. Слова представителя Кремля передает корреспондент URA.RU. Ранее в Санкт-Петербурге отменили парад и салют, приуроченные ко Дню Военно-морского флота. Под отмену также попало шествие колонн парусных, гребных и моторных судов, включая гидроциклы. Это решение принято с целью обеспечения безопасности населения и усиления мер антитеррористической защищенности транспортной инфраструктуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...