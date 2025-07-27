В Кремле рассказали, почему отменили парад ВМФ

В этом году главный военно-морской парад, который традиционно проходит в Санкт-Петербурге в День Военно-Морского Флота, отменен из-за вопросов безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это связано с общей обстановкой. Соображения безопасности превыше всего», — пояснил Песков журналистам, отвечая на вопрос о причинах отмены парада. Слова представителя Кремля передает корреспондент URA.RU.
Ранее в Санкт-Петербурге отменили парад и салют, приуроченные ко Дню Военно-морского флота. Под отмену также попало шествие колонн парусных, гребных и моторных судов, включая гидроциклы. Это решение принято с целью обеспечения безопасности населения и усиления мер антитеррористической защищенности транспортной инфраструктуры.
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