В Тбилиси неизвестные взорвали петарды у гостиницы с российскими фехтовальщиками

В Тбилиси неизвестные привели в действие несколько петард вблизи гостиницы, где размещены российские фехтовальщики, участвующие в чемпионате мира. Об этом сообщил корреспондент «Матч ТВ», находящийся на месте происшествия.
«В ночь на воскресенье неизвестные взорвали около официальной гостиницы FIE в Тбилиси фейерверки, разбудив часть спортсменов», — передал журналист. Он добавил, что позднее, предположительно, те же люди разместили у арены баннер с угрозами: «Сегодня фейерверк, а завтра будут грады».
Российские спортсмены практически завершили свои выступления на чемпионате мира. Исключение составляют саблистки Яна Егорян и Александра Михайлова, которые сыграют друг против друга в 1/16 финала личного турнира. Чемпионат проходит в Тбилиси в комплексе «Арена» и завершится 30 июля.
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