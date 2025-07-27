В Тбилиси неизвестные взорвали петарды у гостиницы с российскими фехтовальщиками

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Неизвестные оставили надпись: «Сегодня фейерверк, а завтра будут грады»
Неизвестные оставили надпись: «Сегодня фейерверк, а завтра будут грады» Фото:

В Тбилиси неизвестные привели в действие несколько петард вблизи гостиницы, где размещены российские фехтовальщики, участвующие в чемпионате мира. Об этом сообщил корреспондент «Матч ТВ», находящийся на месте происшествия. 

«В ночь на воскресенье неизвестные взорвали около официальной гостиницы FIE в Тбилиси фейерверки, разбудив часть спортсменов», — передал журналист. Он добавил, что позднее, предположительно, те же люди разместили у арены баннер с угрозами: «Сегодня фейерверк, а завтра будут грады».

Российские спортсмены практически завершили свои выступления на чемпионате мира. Исключение составляют саблистки Яна Егорян и Александра Михайлова, которые сыграют друг против друга в 1/16 финала личного турнира. Чемпионат проходит в Тбилиси в комплексе «Арена» и завершится 30 июля.

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В Тбилиси неизвестные привели в действие несколько петард вблизи гостиницы, где размещены российские фехтовальщики, участвующие в чемпионате мира. Об этом сообщил корреспондент «Матч ТВ», находящийся на месте происшествия.  «В ночь на воскресенье неизвестные взорвали около официальной гостиницы FIE в Тбилиси фейерверки, разбудив часть спортсменов», — передал журналист. Он добавил, что позднее, предположительно, те же люди разместили у арены баннер с угрозами: «Сегодня фейерверк, а завтра будут грады». Российские спортсмены практически завершили свои выступления на чемпионате мира. Исключение составляют саблистки Яна Егорян и Александра Михайлова, которые сыграют друг против друга в 1/16 финала личного турнира. Чемпионат проходит в Тбилиси в комплексе «Арена» и завершится 30 июля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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