РЖД удвоила количество мест в «Сапсанах» до Москвы

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Количество мест увеличили на рейсах 27 и 28 июля
Количество мест увеличили на рейсах 27 и 28 июля Фото:

РЖД увеличила вдвое количество мест в поездах «Сапсан», курсирующих между Санкт-Петербургом и Москвой. Об этом сообщила компания.

«Для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки на направлении Санкт-Петербург — Москва удвоили количество мест в поездах „Сапсан“», — написала пресс-служба в своем telegram-канале. Количество мест увеличено на рейсе №783, который отправляется из Санкт-Петербурга 27 июля в 20:50, а также на рейсе №756, выезжающем из Москвы 28 июля в 06:50. Продажа билетов уже открыта.

Ранее РЖД ввела дополнительные поезда «Сапсан» для стабилизации расписания между Москвой и Санкт-Петербургом. Кроме того, Группа «Аэрофлот» объединила несколько рейсов, предоставив самолет Boeing 777 с увеличенной вместимостью, передает «Ридус».

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РЖД увеличила вдвое количество мест в поездах «Сапсан», курсирующих между Санкт-Петербургом и Москвой. Об этом сообщила компания. «Для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки на направлении Санкт-Петербург — Москва удвоили количество мест в поездах „Сапсан“», — написала пресс-служба в своем telegram-канале. Количество мест увеличено на рейсе №783, который отправляется из Санкт-Петербурга 27 июля в 20:50, а также на рейсе №756, выезжающем из Москвы 28 июля в 06:50. Продажа билетов уже открыта. Ранее РЖД ввела дополнительные поезда «Сапсан» для стабилизации расписания между Москвой и Санкт-Петербургом. Кроме того, Группа «Аэрофлот» объединила несколько рейсов, предоставив самолет Boeing 777 с увеличенной вместимостью, передает «Ридус».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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