РЖД удвоила количество мест в «Сапсанах» до Москвы

РЖД увеличила вдвое количество мест в поездах «Сапсан», курсирующих между Санкт-Петербургом и Москвой. Об этом сообщила компания.
«Для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки на направлении Санкт-Петербург — Москва удвоили количество мест в поездах „Сапсан“», — написала пресс-служба в своем telegram-канале. Количество мест увеличено на рейсе №783, который отправляется из Санкт-Петербурга 27 июля в 20:50, а также на рейсе №756, выезжающем из Москвы 28 июля в 06:50. Продажа билетов уже открыта.
Ранее РЖД ввела дополнительные поезда «Сапсан» для стабилизации расписания между Москвой и Санкт-Петербургом. Кроме того, Группа «Аэрофлот» объединила несколько рейсов, предоставив самолет Boeing 777 с увеличенной вместимостью, передает «Ридус».
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