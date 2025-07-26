Медведя увидели на территории Приобского месторождения
В ХМАО вахтовики заметили медведя на территории Приобского месторождения. Об этом сообщили в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».
«Югорчане встретили медведя на Приобском месторождении. Кусты Газпромнефть-Хантос», — говорится в публикации источника.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовском районе ХМАО отмечено увеличение числа случаев появления диких медведей вблизи садоводческих объединений и нефтяных месторождений. Во всех случаях незамедлительно выезжали сотрудники аварийных служб.
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