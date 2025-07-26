26 июля 2025
25 июля 2025

На месторождении в ХМАО вахтовики встретили огромного медведя. Видео

В ХМАО на Приобском месторождении заметили медведя
© Служба новостей «URA.RU»
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Медведя увидели на территории Приобского месторождения
Медведя увидели на территории Приобского месторождения Фото:

В ХМАО вахтовики заметили медведя на территории Приобского месторождения. Об этом сообщили в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».

«Югорчане встретили медведя на Приобском месторождении. Кусты Газпромнефть-Хантос», — говорится в публикации источника.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовском районе ХМАО отмечено увеличение числа случаев появления диких медведей вблизи садоводческих объединений и нефтяных месторождений. Во всех случаях незамедлительно выезжали сотрудники аварийных служб.

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В ХМАО вахтовики заметили медведя на территории Приобского месторождения. Об этом сообщили в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». «Югорчане встретили медведя на Приобском месторождении. Кусты Газпромнефть-Хантос», — говорится в публикации источника. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовском районе ХМАО отмечено увеличение числа случаев появления диких медведей вблизи садоводческих объединений и нефтяных месторождений. Во всех случаях незамедлительно выезжали сотрудники аварийных служб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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