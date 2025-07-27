Госсекретарь Рубио обвинил президента Венесуэлы в торговле наркотиками в США

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро выдвинуты обвинения, связанные с незаконной транспортировкой наркотических веществ на территорию Соединенных Штатов. Об этом он сообщил в соцсетях.
«Ему (Мадуро — прим. URA.RU) предъявлены обвинения в контрабанде наркотиков в США», — написал Рубио на своей странице в соцсети Х. Он подчеркнул, что Мадуро не является президентом Венесуэлы, а его режим не признан законным. По словам Рубио, Мадуро возглавляет наркокартель, захвативший власть в стране.
Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля 2024 года. В них приняли участие действующий президент Николас Мадуро и восемь оппозиционных кандидатов. Мадуро набрал 51% голосов и будет занимать пост главы государства до 2031 года.
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