Российский пловец исключен из состава финалистов ЧМ на 100-метровке брассом

Российский спортсмен Данил Семьянинов был отстранен от участия в финальном заплыве на 100 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта, проходящем в Сингапуре. Об этом пишет РИА Новости Спорт.
В материале отмечается, что российские пловцы Кирилл Пригода и Семен Семьянинов изначально квалифицировались в финал, заняв седьмое и восьмое места соответственно, после того как итальянец Николо Мартиненги был дисквалифицирован. Однако впоследствии, после пересмотра судейского решения и отмены дисквалификации Мартиненги, Семьянинов опустился на девятую позицию в итоговом протоколе и не прошел в финал.
Мировое первенство по водным видам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. В феврале 2023 года Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) приняла решение о переносе турнира из Казани. Представители России участвуют в соревнованиях в нейтральном статусе.
Ранее стало известно, что российские пловцы Олег Костин и Егор Юрченко не прошли в полуфинал на дистанции 50 метров баттерфляем. Оба они неудачно выступили на предварительных заплывах. Костин показал время 23,34 секунды, что обеспечило ему 19-ю позицию в итоговом протоколе. Юрченко финишировал с результатом 23,44 секунды и занял 25-е место. Оба спортсмена не смогли войти в число шестнадцати лучших участников, получающих право на участие в следующем этапе соревнований.
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