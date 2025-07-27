Зеленский синхронизировал антироссийские санкции с европейскими

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что им были введены новые санкционные решения в рамках совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Он сообщил, что украинские санкции будут синхронизированы с европейскими. Об этом Зеленский написал в соцсетях.
«Утвердил новые санкционные решения СНБО. Первое — это синхронизация европейских санкций в украинской юрисдикции. Все 18 пакетов санкций полностью синхронизированы и действуют в Украине», — написал Зеленский в своем telegram-канале.
Он отметил, что на данный момент из 18-го пакета санкций применены ограничения, в частности, к структурам, связанным с российским теневым танкерным флотом. А также к 53 физическим и юридическим лицам из России, Китая, Ирана и других стран. Второе решение, которое озвучил Зеленский, касается введения ограничений против российского военного производства.
«Второе санкционное решение сегодня — это наши санкции против российского военного производства. Применены ограничения против более 90 компаний, добывающих редкоземельные и редкие металлы, которые являются ключевыми для производства электроники, систем наведения, двигателей и беспилотников», — сообщил президент Украины.
Ранее французский лидер Эммануэль Макрон написал в соцсетях, что в его планах есть дальнейшее усиление давления на Москву.. Кроме того, Франция не собирается останавливать военную помощь Украине. Такое заявление для него стало уже вторым за прошедшую неделю.
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