Пермяки рассказали, с какими вещами им трудно расставаться

Пермякам сложнее всего избавляться от старой одежды с обувью. В топ также вошли вещи, навевающие воспоминания, и устаревшая бытовая техника. Результатами опроса на тему — с какими вещами труднее всего расставаться жителям Перми — с URA.RU поделились аналитики платформы SuperJob.
«В Перми 24% респондентов трудно расстаться со старой одеждой и обувью. 14% — жалко отправлять в мусорное ведро вещи, которые связаны с воспоминаниями. Выбросить старую бытовую технику и электронику не решаются 8% опрошенных. Еще 7% — не спешат избавляться от книг, по 4% — назвали мебель, игрушки и детские вещи. На подарки и бижутерию пришлось по 3% всех ответов», — указано в исследовании.
Жители города также испытывают сожаление при утилизации инструментов, запасных деталей, кухонной утвари, пластиковых пакетов и домашних растений в горшках. Согласно опросу, 23% участников без затруднений расстаются с ненужными предметами, тогда как 11% респондентов, напротив, не способны выбросить ни одной вещи.
Ранее аналитики сообщали, что жители Перми в среднем тратят 14 тысяч рублей на подготовку к летнему отпуску, преимущественно приобретая одежду, обувь и аксессуары. Однако, как показал новый опрос, именно с этими вещами пермякам впоследствии сложнее всего расстаться.
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