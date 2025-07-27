Шаолиньского монаха обвиняют в любовных связях и хищениях денег

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Монаха подозревают в хищении денег и незаконных любовных связях
Монаха подозревают в хищении денег и незаконных любовных связях Фото:

Настоятеля Шаолиньского монастыря, одного из самых известных буддийских храмов мира, расположенного в провинции Хэнань (КНР), Ши Юнсин оказался вовлечен в уголовное расследование. Как сообщается в официальном уведомлении, размещенном администрацией монастыря в социальной сети WeChat, ему предъявлены подозрения в ряде серьезных правонарушений, таких как хищение денег и любовные связи. Об этом пишет портал Life.ru.

«Среди обвинений — хищение средств, выделенных на монастырские проекты, а также грубое нарушение монашеских обетов», — говорится в материале Life. Согласно материалам расследования, настоятель на протяжении продолжительного времени находился в незаконных отношениях с несколькими женщинами, в результате чего у него появился внебрачный ребенок. В настоящий момент дело Ши Юнсина находится на рассмотрении межведомственной следственной комиссии.

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Настоятеля Шаолиньского монастыря, одного из самых известных буддийских храмов мира, расположенного в провинции Хэнань (КНР), Ши Юнсин оказался вовлечен в уголовное расследование. Как сообщается в официальном уведомлении, размещенном администрацией монастыря в социальной сети WeChat, ему предъявлены подозрения в ряде серьезных правонарушений, таких как хищение денег и любовные связи. Об этом пишет портал Life.ru. «Среди обвинений — хищение средств, выделенных на монастырские проекты, а также грубое нарушение монашеских обетов», — говорится в материале Life. Согласно материалам расследования, настоятель на протяжении продолжительного времени находился в незаконных отношениях с несколькими женщинами, в результате чего у него появился внебрачный ребенок. В настоящий момент дело Ши Юнсина находится на рассмотрении межведомственной следственной комиссии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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