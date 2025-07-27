Российская саблистка завоевала золотую медаль на ЧМ по фехтованию

Яна Егорян стала трехкратной чемпионкой мира по фехтованию
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В финале Егорян победила Сюзанну Цеслар из Польши
В финале Егорян победила Сюзанну Цеслар из Польши Фото:

Российская спортсменка Яна Егорян стала обладательницей золотой медали на чемпионате мира по фехтованию, который проходит в Тбилиси. В финале она сошлась с представительницей Польши. Об этом пишет ТАСС.

«В финале Егорян победила представительницу Польши Сюзанну Цеслар со счетом 15:11», — пишет ТАСС. Таким образом Егорян стала трехкратной чемпионкой мира по фехтованию. Первенство пройдет до 30 июля. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

Егорян сейчас 31 год. Девушка дважды становилась олимпийской чемпионкой. Российская спортсменка трижды выигрывала чемпионат мира и шесть раз становилась победительницей первенства Европы. Последнее участие Егорян на мировом первенстве состоялось в 2019 году, когда она завоевала золото в составе сборной России в командном соревновании по сабле. В индивидуальном разряде чемпионата мира спортсменка одержала свою первую победу.

Победа Егорян состоялась на фоне протестов в Грузии. Активисты выступали против участия российских фехтовальщиков на чемпионате мира. В результате они даже подожгли российский триколор, бросили его на землю и начали по нему топтаться.

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Российская спортсменка Яна Егорян стала обладательницей золотой медали на чемпионате мира по фехтованию, который проходит в Тбилиси. В финале она сошлась с представительницей Польши. Об этом пишет ТАСС. «В финале Егорян победила представительницу Польши Сюзанну Цеслар со счетом 15:11», — пишет ТАСС. Таким образом Егорян стала трехкратной чемпионкой мира по фехтованию. Первенство пройдет до 30 июля. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Егорян сейчас 31 год. Девушка дважды становилась олимпийской чемпионкой. Российская спортсменка трижды выигрывала чемпионат мира и шесть раз становилась победительницей первенства Европы. Последнее участие Егорян на мировом первенстве состоялось в 2019 году, когда она завоевала золото в составе сборной России в командном соревновании по сабле. В индивидуальном разряде чемпионата мира спортсменка одержала свою первую победу. Победа Егорян состоялась на фоне протестов в Грузии. Активисты выступали против участия российских фехтовальщиков на чемпионате мира. В результате они даже подожгли российский триколор, бросили его на землю и начали по нему топтаться.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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