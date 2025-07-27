Сабля, Грузия и Россия: кто такая трехкратная чемпионка мира Яна Егорян

Российская фехтовальщица Яна Егорян завоевала золотую медаль на проходящем в Тбилиси чемпионате мира. В решающем поединке она одержала победу над соперницей из Польши. С чего начиналась карьера спортсменки и как складывается ее карьера после родов, читайте в материале URA.RU.
Как чемпионка по фехтованию Яна Егорян пришла в спорт
Яна Егорян — армянка по национальности, родилась в Тбилиси в 1993 году в семье Марина Егорян и Карапета Алавердяна. Детство провела в Ереване, а после развода родителей переехала с матерью в Подмосковье, где начала заниматься фехтованием. Спорт быстро увлек девушку, и уже в 2012 году она выиграла чемпионат России и вошла в национальную сборную.
Кульминацией карьеры стал Олимпийский турнир 2016 года в Рио-де-Жанейро, где Яна завоевала золото в личном первенстве, победив фаворитку Софью Великую. Эта победа стала первой личной олимпийской наградой России в женском фехтовании с 1968 года. Кроме того, она выиграла командное золото и получила звание заслуженного мастера спорта.
После Олимпиады Егорян продолжила успешные выступления на чемпионатах Европы и мира, несмотря на травмы. В 2020 году Яна возглавила рейтинг самых успешных олимпийских чемпионов по версии Olympic Channel, подтвердив статус одной из ведущих спортсменок в мире.
Победа фехтовальщицы Егорян на чемпионате мира 2025 года
Двукратная олимпийская чемпионка завоевала золотую медаль в личном турнире, обыграв в финале польскую саблистку Зузанну Цесляр со счетом 15:11. Бронзовые награды достались Пань Цимяо из Китая и украинке Алине Комащук. Для Егорян это третья победа на чемпионатах мира — ранее она выигрывала командные соревнования в 2015 и 2019 годах.
Сборная России выступала на соревнованиях в нейтральном статусе
Представители России принимают участие в турнире под нейтральным флагом, впервые с 2019 года собравшись в полном составе. Награда Егорян — третья в копилке фехтовальщиков. До этого серебро в командном первенстве выиграли российские шпажистки, а также рапирист Кирилл Бородачев занял второе место. Соревнования завершатся 30 июля.
Возвращение Егорян в спорт после родов
Яна Егорян родила сына в мае 2021 года. Спортивную карьеру она возобновила после двухлетнего перерыва. Несмотря на значительный набор веса после родов и сложности с восстановлением формы, Яна отмечала, что опыт и навыки, накопленные за годы тренировок, помогли ей быстро возвратиться к прежнему уровню.
Спортсменка признается, что мотивация поддерживать форму в условиях отсутствия международных стартов — непростая задача, однако она старается использовать время для тренировок и выступлений на внутренней арене, не отрываясь надолго от семьи. Яна мечтает открыть собственную школу фехтования.
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