27 июля 2025

10 километровый пожар вспыхнул в Ставрополье

© Служба новостей «URA.RU»
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Горит сухая трава
Горит сухая трава Фото:

В Ставропольском крае пожарные тушат сухую траву, которая горит на расстоянии 10 километров. Об этом рассказали в МЧС России по региону.

«Сотрудники МЧС Ставрополья тушат пожар в городе Невинномысске в районе СНТ „Прохладный, Заря, Чистильщик“. Огнем охвачено 10 километров по фронту сухой растительности», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Уточняется, что огонь тушат 42 сотрудника МЧС. На месте находятся 11 единиц техники, отметили в ведомстве.

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В Ставропольском крае пожарные тушат сухую траву, которая горит на расстоянии 10 километров. Об этом рассказали в МЧС России по региону. «Сотрудники МЧС Ставрополья тушат пожар в городе Невинномысске в районе СНТ „Прохладный, Заря, Чистильщик“. Огнем охвачено 10 километров по фронту сухой растительности», — сообщается в telegram-канале ведомства. Уточняется, что огонь тушат 42 сотрудника МЧС. На месте находятся 11 единиц техники, отметили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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