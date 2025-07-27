10 километровый пожар вспыхнул в Ставрополье

Горит сухая трава
В Ставропольском крае пожарные тушат сухую траву, которая горит на расстоянии 10 километров. Об этом рассказали в МЧС России по региону.
«Сотрудники МЧС Ставрополья тушат пожар в городе Невинномысске в районе СНТ „Прохладный, Заря, Чистильщик“. Огнем охвачено 10 километров по фронту сухой растительности», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Уточняется, что огонь тушат 42 сотрудника МЧС. На месте находятся 11 единиц техники, отметили в ведомстве.
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