Спарассис курчавый обычно растет на корнях деревьев
Свердловчане в лесу наткнулись на необычную находку — спарассис курчавый. Как редкий вид он включен в Красную книгу России.
Гриб съедобен и может достигать веса в 6-10 килограммов. По вкусу напоминает орех, но со смолистыми привкусом. Больше всего подходит для жарки, сушки и приготовления супов.
Ранее свердловчане забили тревогу из-за отсутствия грибов в местных лесах. Тот немногочисленный урожай, который грибникам удалось собрать, часто страдал от червивости.
Краснокнижный спарассис курчавый
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