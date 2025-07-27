27 июля 2025

Редкий краснокнижный гриб нашли в свердловском лесу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Спарассис курчавый обычно растет на корнях деревьев
Спарассис курчавый обычно растет на корнях деревьев Фото:

Свердловчане в лесу наткнулись на необычную находку — спарассис курчавый. Как редкий вид он включен в Красную книгу России.

Гриб съедобен и может достигать веса в 6-10 килограммов. По вкусу напоминает орех, но со смолистыми привкусом. Больше всего подходит для жарки, сушки и приготовления супов.

Ранее свердловчане забили тревогу из-за отсутствия грибов в местных лесах. Тот немногочисленный урожай, который грибникам удалось собрать, часто страдал от червивости. 

Краснокнижный спарассис курчавый
Краснокнижный спарассис курчавый
Фото:

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Свердловчане в лесу наткнулись на необычную находку — спарассис курчавый. Как редкий вид он включен в Красную книгу России. Гриб съедобен и может достигать веса в 6-10 килограммов. По вкусу напоминает орех, но со смолистыми привкусом. Больше всего подходит для жарки, сушки и приготовления супов. Ранее свердловчане забили тревогу из-за отсутствия грибов в местных лесах. Тот немногочисленный урожай, который грибникам удалось собрать, часто страдал от червивости. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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