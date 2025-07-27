27 июля 2025

Во Франции раскритиковали ЕС за сделку с Трампом

Ле Пен: торговое соглашение ЕС и США — «тройное фиаско» для ЕС
© Служба новостей «URA.RU»
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Во Франции раскритиковали ЕС
Во Франции раскритиковали ЕС Фото:

Торговое соглашение между Евросоюзом и США, подписанное председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом США Дональдом Трампом, стало «тройным фиаско» для ЕС. Об этом заявила лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

«Торговое соглашение, заключенное Урсулой фон дер Ляйен с Дональдом Трампом, — это политическое, экономическое и моральное фиаско для Европейского союза», — заявила Ле Пен. Соответствующее заявление она сделала в своем аккаунте в соцсети Х.

Ранее Евросоюз и США договорились об увеличении европейских инвестиций в американскую экономику на 600 миллиардов долларов сверх прежних обязательств и о закупке энергоносителей на 750 миллиардов долларов. Эти договоренности сопровождались опасениями в Брюсселе из-за возможного повышения тарифов на европейские товары и нестабильности переговорного процесса с участием Дональда Трампа.

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Торговое соглашение между Евросоюзом и США, подписанное председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом США Дональдом Трампом, стало «тройным фиаско» для ЕС. Об этом заявила лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. «Торговое соглашение, заключенное Урсулой фон дер Ляйен с Дональдом Трампом, — это политическое, экономическое и моральное фиаско для Европейского союза», — заявила Ле Пен. Соответствующее заявление она сделала в своем аккаунте в соцсети Х. Ранее Евросоюз и США договорились об увеличении европейских инвестиций в американскую экономику на 600 миллиардов долларов сверх прежних обязательств и о закупке энергоносителей на 750 миллиардов долларов. Эти договоренности сопровождались опасениями в Брюсселе из-за возможного повышения тарифов на европейские товары и нестабильности переговорного процесса с участием Дональда Трампа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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