Во Франции раскритиковали ЕС за сделку с Трампом

Торговое соглашение между Евросоюзом и США, подписанное председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом США Дональдом Трампом, стало «тройным фиаско» для ЕС. Об этом заявила лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.
«Торговое соглашение, заключенное Урсулой фон дер Ляйен с Дональдом Трампом, — это политическое, экономическое и моральное фиаско для Европейского союза», — заявила Ле Пен. Соответствующее заявление она сделала в своем аккаунте в соцсети Х.
Ранее Евросоюз и США договорились об увеличении европейских инвестиций в американскую экономику на 600 миллиардов долларов сверх прежних обязательств и о закупке энергоносителей на 750 миллиардов долларов. Эти договоренности сопровождались опасениями в Брюсселе из-за возможного повышения тарифов на европейские товары и нестабильности переговорного процесса с участием Дональда Трампа.
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