В Кондинском районе ХМАО трое рыбаков отправились на лодке по реке Кума, но во время движения судно начало наполняться водой и тонуть. Как сообщили в окружной госинспекции по маломерным судам МЧС России, двоим мужчинам удалось спастись, но третий ушел под воду вместе с лодкой.
«24 июля 2025 года в 22:39 в дежурную часть ОМВД России по Кондинскому району обратился мужчина 1991 года рождения. Он сообщил, что с двумя мужчинами выехал на рыбалку на реку Кума на лодке. При движении лодка начала заполняться водой и затонула. Двое мужчин самостоятельно выбрались на берег, местонахождение третьего неизвестно», — сообщает ведомство на странице в соцсети vk.com.
На место происшествия выдвинулись спасатели и правоохранители. Как оказалось, трагедия произошла еще 21 июля, но за помощью в поиске югорчане обратились лишь спустя трое суток. 26 июля тело третьего рыбака было найдено.
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