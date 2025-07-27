27 июля 2025

В Госдуме попросили ФАС не допустить взрывного роста цен на школьную форму

© Служба новостей «URA.RU»
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Рост цен на школьную форму перед учебным годом может достигнуть 10%
Рост цен на школьную форму перед учебным годом может достигнуть 10% Фото:

В Госдуме намерены направить в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) обращение с просьбой не допустить необоснованного роста цен на школьную форму перед началом учебного года. Об этом сообщил глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам, ежегодно в преддверии 1 сентября наблюдается увеличение спроса на школьную одежду, что стимулирует отдельных продавцов к спекулятивному завышению стоимости. «Направлю обращение в ФАС, чтобы они заранее обратили внимание на недопустимость роста [цен на школьную форму перед началом учебного года]. У нас обычно, когда спрос растет, начинают заигрываться. Не стоит этого делать», — прокомментировал депутат в беседе с ТАСС.

Он подчеркнул, что экономическая ситуация в стране остается сложной: значительная часть населения испытывает финансовые трудности, а расходы на подготовку детей к школе становятся заметной нагрузкой для семейного бюджета. Он отметил, что ФАС может не только обратить внимание на ситуацию заранее, но и выпустить соответствующие рекомендации для производителей и продавцов школьной формы.

Ранее эксперты отмечали, что в 2025 году собрать ребенка в школу обходится в среднем 15–20 тысяч рублей. Несмотря на то, что цены остались стабильными, в новом учебном году стоимость школьной формы может увеличиться на 8-10%. Это может быть связано с тем, что некоторые позиции из Европы подорожали из-за сложной логистики.

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В Госдуме намерены направить в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) обращение с просьбой не допустить необоснованного роста цен на школьную форму перед началом учебного года. Об этом сообщил глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, ежегодно в преддверии 1 сентября наблюдается увеличение спроса на школьную одежду, что стимулирует отдельных продавцов к спекулятивному завышению стоимости. «Направлю обращение в ФАС, чтобы они заранее обратили внимание на недопустимость роста [цен на школьную форму перед началом учебного года]. У нас обычно, когда спрос растет, начинают заигрываться. Не стоит этого делать», — прокомментировал депутат в беседе с ТАСС. Он подчеркнул, что экономическая ситуация в стране остается сложной: значительная часть населения испытывает финансовые трудности, а расходы на подготовку детей к школе становятся заметной нагрузкой для семейного бюджета. Он отметил, что ФАС может не только обратить внимание на ситуацию заранее, но и выпустить соответствующие рекомендации для производителей и продавцов школьной формы. Ранее эксперты отмечали, что в 2025 году собрать ребенка в школу обходится в среднем 15–20 тысяч рублей. Несмотря на то, что цены остались стабильными, в новом учебном году стоимость школьной формы может увеличиться на 8-10%. Это может быть связано с тем, что некоторые позиции из Европы подорожали из-за сложной логистики.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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