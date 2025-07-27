В Екатеринбурге алабай напал на собаку, которая гуляла вместе со своим хозяином в районе улицы Бисертская. По словам владельца пострадавшего пса, алабай был в ошейнике, но без присмотра.
«Вышел алабай, в ошейнике, но без хозяина, и напал на моего пса. Шансы были абсолютно не равны, но моему псу удалось сбежать, иначе он бы его порвал. Отдельная благодарность проезжающим мимо автомобилистам, поскольку сигналами они среднеазиатскую овчарку отвлекли и дали возможность моему псу убежать», — передает слова владельца собаки telegram-канал «Злой Екб».
Мужчина предположил, что собака могла сбежать с территории садовых участков, находящихся поблизости. «Обращаюсь к хозяевам собаки довольно опасной породы. Жертвой вашего любимца мог стать кто угодно, и люди и дети», — возмутился екатеринбуржец.
В июне собака напала на двух пенсионерок в Асбесте. От укусов пострадали больше трех человек. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о халатности.
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