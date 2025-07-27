27 июля 2025

«Жертвой мог стать кто угодно»: в Екатеринбурге алабай набросился на гуляющую с хозяином собаку. Фото

Пес екатеринбуржца чудом спасся от напавшего на него алабая
© Служба новостей «URA.RU»
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Отогнать разъяренного пса помогли проезжающие мимо автомобилисты
Отогнать разъяренного пса помогли проезжающие мимо автомобилисты Фото:

В Екатеринбурге алабай напал на собаку, которая гуляла вместе со своим хозяином в районе улицы Бисертская. По словам владельца пострадавшего пса, алабай был в ошейнике, но без присмотра. 

«Вышел алабай, в ошейнике, но без хозяина, и напал на моего пса. Шансы были абсолютно не равны, но моему псу удалось сбежать, иначе он бы его порвал. Отдельная благодарность проезжающим мимо автомобилистам, поскольку сигналами они среднеазиатскую овчарку отвлекли и дали возможность моему псу убежать», — передает слова владельца собаки telegram-канал «Злой Екб».

Мужчина предположил, что собака могла сбежать с территории садовых участков, находящихся поблизости. «Обращаюсь к хозяевам собаки довольно опасной породы. Жертвой вашего любимца мог стать кто угодно, и люди и дети», — возмутился екатеринбуржец.

В июне собака напала на двух пенсионерок в Асбесте. От укусов пострадали больше трех человек. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о халатности. 

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В Екатеринбурге алабай напал на собаку, которая гуляла вместе со своим хозяином в районе улицы Бисертская. По словам владельца пострадавшего пса, алабай был в ошейнике, но без присмотра.  «Вышел алабай, в ошейнике, но без хозяина, и напал на моего пса. Шансы были абсолютно не равны, но моему псу удалось сбежать, иначе он бы его порвал. Отдельная благодарность проезжающим мимо автомобилистам, поскольку сигналами они среднеазиатскую овчарку отвлекли и дали возможность моему псу убежать», — передает слова владельца собаки telegram-канал «Злой Екб». Мужчина предположил, что собака могла сбежать с территории садовых участков, находящихся поблизости. «Обращаюсь к хозяевам собаки довольно опасной породы. Жертвой вашего любимца мог стать кто угодно, и люди и дети», — возмутился екатеринбуржец. В июне собака напала на двух пенсионерок в Асбесте. От укусов пострадали больше трех человек. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о халатности. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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