В России создадут единый реестр заводчиков

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Заводчики животных попадут в реестр
Заводчики животных попадут в реестр Фото:

Россиян, которые занимаются разведением домашних животных на продажу, внесут в специальный реестр. Об этом говорится в законопроекте депутатов Госдумы.

«Единый реестр заводчиков, занимающихся разведением животных для продажи, предлагается создать в России. Цель инициативы — узаконить деятельность заводчиков и сократить число агрессивных бездомных животных на улицах», — передает газета «Известия» со ссылкой на документ. Уточняется, что сейчас в стране есть нелегальные заводчики животных. Они иногда выбрасывают забракованных питомцев на улицу.

Ранее адвокат Надежда Ермолаева рассказала, что действующий в РФ закон об ответственном обращении с животными предусматривает для владельцев домашних питомцев как административную, так и уголовную ответственность. За нарушение общественного порядка владелец животного несет административную ответственность, а если животное причинило третьим лицам серьезный вред, или владелец жестоко обращается с питомцем, то и уголовную ответственность, отметила Ермолаева.

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Россиян, которые занимаются разведением домашних животных на продажу, внесут в специальный реестр. Об этом говорится в законопроекте депутатов Госдумы. «Единый реестр заводчиков, занимающихся разведением животных для продажи, предлагается создать в России. Цель инициативы — узаконить деятельность заводчиков и сократить число агрессивных бездомных животных на улицах», — передает газета «Известия» со ссылкой на документ. Уточняется, что сейчас в стране есть нелегальные заводчики животных. Они иногда выбрасывают забракованных питомцев на улицу. Ранее адвокат Надежда Ермолаева рассказала, что действующий в РФ закон об ответственном обращении с животными предусматривает для владельцев домашних питомцев как административную, так и уголовную ответственность. За нарушение общественного порядка владелец животного несет административную ответственность, а если животное причинило третьим лицам серьезный вред, или владелец жестоко обращается с питомцем, то и уголовную ответственность, отметила Ермолаева.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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