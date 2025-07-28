В Хабаровском крае рухнул мост

В Хабаровском крае перекрыли движение из-за рухнувшего моста
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Движение по региональной дороге перекрыто из-за рухнувшего моста
Движение по региональной дороге перекрыто из-за рухнувшего моста Фото:

В Хабаровском крае 28 июля с 07:15 по местному времени (00:15 по мск) полностью прекращено движение транспорта по объездному мосту на участке км 60 — км 105 автодороги «Селихино — Николаевск-на-Амуре» из-за его разрушения. Об этом сообщили в местной Госавтоинспекции.

«В связи с разрушением объездного моста через реку Аксян с 07:15 введены временные ограничения для движения всех видов транспорта на региональной автодороге: „Селихино — Николаевск-на-Амуре“ на участке км 60 — км 105», — говорится в официальном сообщении ведомства в telegram. Причины разрушения не называются. 

Ранее ограничения движения на дорогах вводились и в других регионах из-за ремонта и восстановления инфраструктуры. Так, на трассе Нижневартовск—Стрежевой автомобилисты вынуждены передвигаться по одной полосе из-за ремонтных работ, а на дороге Урай-Междуреченский–Куминский проводится ремонт мостов через реки Канда и Первая. Подобные меры принимаются для обеспечения безопасности и восстановления транспортного сообщения.

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В Хабаровском крае 28 июля с 07:15 по местному времени (00:15 по мск) полностью прекращено движение транспорта по объездному мосту на участке км 60 — км 105 автодороги «Селихино — Николаевск-на-Амуре» из-за его разрушения. Об этом сообщили в местной Госавтоинспекции. «В связи с разрушением объездного моста через реку Аксян с 07:15 введены временные ограничения для движения всех видов транспорта на региональной автодороге: „Селихино — Николаевск-на-Амуре“ на участке км 60 — км 105», — говорится в официальном сообщении ведомства в telegram. Причины разрушения не называются.  Ранее ограничения движения на дорогах вводились и в других регионах из-за ремонта и восстановления инфраструктуры. Так, на трассе Нижневартовск—Стрежевой автомобилисты вынуждены передвигаться по одной полосе из-за ремонтных работ, а на дороге Урай-Междуреченский–Куминский проводится ремонт мостов через реки Канда и Первая. Подобные меры принимаются для обеспечения безопасности и восстановления транспортного сообщения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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