Денис Ермак, брат главы офиса президента Украины Андрея Ермака, летом 2024 года доставил в Украину партию наркотиков из Афганистана для высших должностных лиц страны. Об этом сообщают СМИ.
«Летом 2024 года Денис Ермак в сопровождении двух граждан Украины Евгения Богатырева и этнического афганца Ахмада Касими приехали в Кабул по маршруту Украина — Молдавия — Азербайджан — ОАЭ — Афганистан за партией наркотиков. Из Афганистана прямым рейсом в Турцию, откуда обратно на Украину через Молдову», — сообщил источник РИА Новости.
По данным источника, сотрудникам украинских спецслужб не составляет труда вывезти запрещенные вещества из аэропорта Кабула благодаря поддержке местных структур. Кроме того, он утверждает, что правоохранительные органы Турции и Молдовы оказывают содействие представителям украинских спецслужб при пересечении границы и транспортировке грузов.
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