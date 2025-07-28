Пьесы по Чехову и актерская работа с Пенелопой Круз: кто такой Жан-Поль Дюбуа

Скончался французский актер Жан-Поль Дюбуа
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Актер умер на 75 году жизни
Актер умер на 75 году жизни Фото:

Скончался французский актер Жан-Поль Дюбуа, известный по ролям в кино и театре. Артист умер на 75-м году жизни. Чем известен актер и как он умер — в материале URA.RU.

Работы в кино

В течение карьеры актер сыграл, по меньшей мере, в 65 фильмах и сериалах. Дебют Дюбуа состоялся в конце в 1970-х годов в сериале «Мазарини». В фильмографии актера — «Расследования комиссара Мегрэ», «Волчья пасть» с Миу-Миу, «Ведьма» с Мишель Буке, «Грусть и красота» с Шарлоттой Рэмплинг, «Мишень» с Джином Хэкменом, «Жизнь и больше ничего» с Нуаре, «Видок» с Жераром Депардье.

Самыми известными его фильмами стали «Честь капитана», «Видок» и «Фанфан тюльпана». В последнем он сыграл капеллана. В этом фильме так же снялись Пенелопа Круз и Венсан Перес.

Последняя его актерская работа была в фильме Франц 2016 года. Там он сыграл кассира в театре. 

Театральная карьера

Пик театральной карьеры Дюбуа пришелся на 1970-1980 годы, когда он играл ведущие роли. В 1990-х он продолжил работать с новыми талантливыми режиссерами и актерами. В 1999 году он участвовал в создании оперы «Генрих V» Уильяма Шекспира, которая впервые была поставлена во Франции. В 2000-х годах он продолжил свою карьеру, работая с такими актерами, как Кароль Тибо и Фабрис Пьер.

В театре он продолжил свою карьеру с другим поколением: Кароль Тибо, Николя Лиотаром, Филиппом Аватом и Фабрисом Пьером, который в последний раз снял его в одноактных пьесах Чехова в 2017 году.

Биография

Про актера почти ничего не известно. Он родился в 1951 году во Франции. 

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Скончался французский актер Жан-Поль Дюбуа, известный по ролям в кино и театре. Артист умер на 75-м году жизни. Чем известен актер и как он умер — в материале URA.RU. Работы в кино В течение карьеры актер сыграл, по меньшей мере, в 65 фильмах и сериалах. Дебют Дюбуа состоялся в конце в 1970-х годов в сериале «Мазарини». В фильмографии актера — «Расследования комиссара Мегрэ», «Волчья пасть» с Миу-Миу, «Ведьма» с Мишель Буке, «Грусть и красота» с Шарлоттой Рэмплинг, «Мишень» с Джином Хэкменом, «Жизнь и больше ничего» с Нуаре, «Видок» с Жераром Депардье. Самыми известными его фильмами стали «Честь капитана», «Видок» и «Фанфан тюльпана». В последнем он сыграл капеллана. В этом фильме так же снялись Пенелопа Круз и Венсан Перес. Последняя его актерская работа была в фильме Франц 2016 года. Там он сыграл кассира в театре.  Театральная карьера Пик театральной карьеры Дюбуа пришелся на 1970-1980 годы, когда он играл ведущие роли. В 1990-х он продолжил работать с новыми талантливыми режиссерами и актерами. В 1999 году он участвовал в создании оперы «Генрих V» Уильяма Шекспира, которая впервые была поставлена во Франции. В 2000-х годах он продолжил свою карьеру, работая с такими актерами, как Кароль Тибо и Фабрис Пьер. В театре он продолжил свою карьеру с другим поколением: Кароль Тибо, Николя Лиотаром, Филиппом Аватом и Фабрисом Пьером, который в последний раз снял его в одноактных пьесах Чехова в 2017 году. Биография Про актера почти ничего не известно. Он родился в 1951 году во Франции. 
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