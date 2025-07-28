Минобороны подвело итоги ночной атаки дронов на Россию

МО: в ночь на 28 июля было сбито семь украинских БПЛА
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Наибольшее количество БПЛА было сбито над Ростовской областью
Наибольшее количество БПЛА было сбито над Ростовской областью Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 28 июля российское ПВО уничтожило семь беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщило ведомство. Сделало оно это в своем telegram-канале.

По информации, наибольшее число БПЛА было сбито над территорией Ростовской области — четыре беспилотника. Также было сбито по одному БПЛА над Орловской, Калужской и Брянской областями.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ночь на 28 июля российское ПВО уничтожило семь беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщило ведомство. Сделало оно это в своем telegram-канале. По информации, наибольшее число БПЛА было сбито над территорией Ростовской области — четыре беспилотника. Также было сбито по одному БПЛА над Орловской, Калужской и Брянской областями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...