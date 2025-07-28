Минобороны подвело итоги ночной атаки дронов на Россию

Наибольшее количество БПЛА было сбито над Ростовской областью
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В ночь на 28 июля российское ПВО уничтожило семь беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщило ведомство. Сделало оно это в своем telegram-канале.
По информации, наибольшее число БПЛА было сбито над территорией Ростовской области — четыре беспилотника. Также было сбито по одному БПЛА над Орловской, Калужской и Брянской областями.
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