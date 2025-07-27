27 июля 2025
26 июля 2025

Челябинск заливает проливным дождем: остановлено движение трамваев, в городе огромные пробки. Фото, видео

Челябинск залило проливным дождем утром 28 июля
© Служба новостей «URA.RU»
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Сильный дождь в Челябинске продлится весь день, говорят синоптики
Сильный дождь в Челябинске продлится весь день, говорят синоптики Фото:

Утром 28 июля в Челябинске сильный дождь залил улицы, в результате город встал в огромные пробки. Остановлено также движение трамваев по улице Первой Пятилетки. Об этом URA.RU сообщили читатели.

«В Челябинске утром 28 июля сильный ливень. На выезде из Копейска огромная пробка и на Копейском шоссе тоже», — сообщил URA.RU читатель.

«В центре города тоже пробки. Простояли около 15 минут», — рассказал другой житель Челябинска.

Пробки в городе сейчас оцениваются в семь баллов, говорится в данных сервиса «Яндекс. Пробки». Движения нет на Воровского, на Красной (от Воровского до проспекта Ленина), на Труда по всей протяженности.

Также в Челябинске стоит движение по трамваю по улице Первой Пятилетки у Первого трамвайного депо в направлении Областного суда, сообщает telegram-канал «ЧелябГЭТ. Происшествия». «Не заехать в депо — большое скопление дождевой воды, стрелок не видно», — говорится в сообщении.

По данным с сайта Гидрометеоцентра региона, сильный дождь в Челябинске продлится весь день 28 июля. Синоптики ранее дали неутешительный прогноз на начало августа. В начале месяца ожидаются ежедневные дожди, облачная погода с прояснениями, говорится в сообщении синоптиков «Гисметео».

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Утром 28 июля в Челябинске сильный дождь залил улицы, в результате город встал в огромные пробки. Остановлено также движение трамваев по улице Первой Пятилетки. Об этом URA.RU сообщили читатели. «В Челябинске утром 28 июля сильный ливень. На выезде из Копейска огромная пробка и на Копейском шоссе тоже», — сообщил URA.RU читатель. «В центре города тоже пробки. Простояли около 15 минут», — рассказал другой житель Челябинска. Пробки в городе сейчас оцениваются в семь баллов, говорится в данных сервиса «Яндекс. Пробки». Движения нет на Воровского, на Красной (от Воровского до проспекта Ленина), на Труда по всей протяженности. Также в Челябинске стоит движение по трамваю по улице Первой Пятилетки у Первого трамвайного депо в направлении Областного суда, сообщает telegram-канал «ЧелябГЭТ. Происшествия». «Не заехать в депо — большое скопление дождевой воды, стрелок не видно», — говорится в сообщении. По данным с сайта Гидрометеоцентра региона, сильный дождь в Челябинске продлится весь день 28 июля. Синоптики ранее дали неутешительный прогноз на начало августа. В начале месяца ожидаются ежедневные дожди, облачная погода с прояснениями, говорится в сообщении синоптиков «Гисметео».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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