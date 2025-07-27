Утром 28 июля в Челябинске сильный дождь залил улицы, в результате город встал в огромные пробки. Остановлено также движение трамваев по улице Первой Пятилетки. Об этом URA.RU сообщили читатели.
«В Челябинске утром 28 июля сильный ливень. На выезде из Копейска огромная пробка и на Копейском шоссе тоже», — сообщил URA.RU читатель.
«В центре города тоже пробки. Простояли около 15 минут», — рассказал другой житель Челябинска.
Пробки в городе сейчас оцениваются в семь баллов, говорится в данных сервиса «Яндекс. Пробки». Движения нет на Воровского, на Красной (от Воровского до проспекта Ленина), на Труда по всей протяженности.
Также в Челябинске стоит движение по трамваю по улице Первой Пятилетки у Первого трамвайного депо в направлении Областного суда, сообщает telegram-канал «ЧелябГЭТ. Происшествия». «Не заехать в депо — большое скопление дождевой воды, стрелок не видно», — говорится в сообщении.
По данным с сайта Гидрометеоцентра региона, сильный дождь в Челябинске продлится весь день 28 июля. Синоптики ранее дали неутешительный прогноз на начало августа. В начале месяца ожидаются ежедневные дожди, облачная погода с прояснениями, говорится в сообщении синоптиков «Гисметео».
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