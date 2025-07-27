Второй кандидат в свердловские губернаторы донес документы в избирком

На выборы губернатора Свердловской области представил документы депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» Андрей Кузнецов. Он собрал 126 подписей депутатов и мэров в свою поддержку в рамках прохождения муниципального фильтра, сообщили в пресс-службе областного избиркома.
«28 июля представил документы для регистрации на досрочных выборах губернатора Свердловской области Андрей Кузнецов. В числе необходимых документов кандидат сдал листы поддержки с подписями депутатов и глав муниципальных образований — 126 подписей», — говорится в сообщении их telegram-канала.
В сенаторы РФ он выдвинул следующую тройку кандидатов: члена комитета по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма заксобрания Свердловской области Екатерину Есину, однопартийца Алексея Коровкина и председателя партии в Чкаловском районе Екатеринбурга и участника СВО Максима Чирышева. Документы будут проверять в течение 10 дней.
Первым документы в избирком подал Паслер 25 июля. В его тройке кандидатов в Совет Федерации: действующий сенатор Виктор Шептий, спикер заксобрания Людмила Бабушкина и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Ранее URA.RU анонсировало именно эту тройку кандидатов в сенат от Паслера. «Возможна конструкция, при которой Бабушкина перейдет в СФ, а Шептий возглавит заксобрание. Но вероятнее всего, сохранится нынешняя конфигурация», — комментировал источник агентства.
Предстоящие выборы губернатора региона пройдут с 12 по 14 сентября. Документы о выдвижении подали также депутат заксо Рант Краев («Новые люди»), Александр Ивачев (КПРФ), Динамудин Садихов («Гражданская инициатива»), Александр Каптюг (ЛДПР) и юрист Иван Волков («Российский Общенародный Союз»).
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