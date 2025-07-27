Мэр Екатеринбурга Орлов хочет себе еще одного первого зама

В Екатеринбурге может появиться должность еще одного первого вице-мэра для контроля вопросов градостроительства, транспорта и развития инфраструктуры. С такой инициативой к гордуме вышел глава города Алексей Орлов.
«Представленный проект решения гордумы ... предусматривает возможность введения второй должности первого заместителя главы Екатеринбурга, что обусловлено объективной необходимостью оптимизации структуры исполнительно-распорядительного органа в условиях значительного увеличения объема и сложности задач в сфере градостроительной деятельности, транспорта и развития инфраструктуры», — говорится в документе на официальном городском портале.
Сейчас у Алексея Орлова один первый заместитель — Игорь Сутягин. Вопросы градостроительства в мэрии курирует Рустам Галямов, отвечающий также за транспорт. Предложение Орлова гордума рассмотрит на первом заседании оргкомитета 5 августа, а публичные слушания пройдут 15 августа.
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