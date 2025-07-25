Паслер назвал свою тройку кандидатов в Совфед: инсайд URA.RU подтвердился

Как и анонсировало URA.RU, в списке кандидатов в Совет Федерации от врио свердловского губернатора Дениса Паслера значатся действующий сенатор Виктор Шептий, спикер заксобрания Людмила Бабушкина и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Об этом сообщили в областном избиркоме.
«Сведения о кандидатурах для наделения полномочиями сенатора РФ [от Паслера]: Бабушкина Людмила Валентиновна, Орлов Алексей Валерьевич, Шептий Виктор Анатольевич», — говорится в сообщении избиркома.
Что Паслер выдвинет именно эту тройку, URA.RU первым сообщило 15 июля. По правилам, каждый кандидат в губернаторы называет трех человек, кого в случае своей победы он делегирует в сенат. Пост в итоге займет кто-то один. «Возможна конструкция, при которой Бабушкина перейдет в СФ, а Шептий возглавит заксобрание. Но вероятнее всего, сохранится нынешняя конфигурация», — комментировал ранее источник агентства.
Сегодня Паслер отнес в избирком документы для регистрации в качестве кандидата. В частности, листы поддержки с подписями депутатов и глав муниципальных образований — 126 подписей. Без них до следующего этапа его бы не допустили.
Выборы губернатора Свердловской области пройдут с 12 по 14 сентября. Паслер — первый, чьи документы о прохождении муниципального фильтра принял избирком. Помимо него на выборы губернатора выдвинулись депутат заксо Рант Агаджанян («Новые люди»), Александр Ивачев (КПРФ), Александр Каптюг (ЛДПР), депутат ГД Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»), журналист Динамудин Садихов («Гражданская инициатива»). Подробнее о каждом — в отдельном материале URA.RU.
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